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30 января 2019, 18:38



С 8 февраля пассажирские перевозки по маршруту 26К Норильск - Талнах будет выполнять новый перевозчик.

«Перевозчик для нас не новый – говорит Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Ранее он долгое время работал в районе Талнах, на маршруте № 30, а сейчас переориентируется на маршрут 26К Норильск – Талнах – остановка «Улица Игарская». ООО «ТАК «Север» выведет на линию 17 автобусов модели ПАЗ. Это машины, выпущенные после 2010 года, и несколько автобусов ПАЗ 2017 года. Думаю, что в будущем перевозчик продолжит обновление парка». Компания будет выполнять рейсы с 6 утра до 23 часов с интервалом в часы пик в десять минут.

Просмотров:189 В конце декабря прошлого года действующая компания приняла решение отказаться от работы по маршруту 26К. Однако по договору перевозчик обязан отработать два месяца с момента уведомления властей, то есть до 8 февраля 2019 года. За это время в ходе открытого конкурса был определен новый перевозчик. Им стало ООО «ТАК «Север».«Перевозчик для нас не новый – говорит Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. – Ранее он долгое время работал в районе Талнах, на маршруте № 30, а сейчас переориентируется на маршрут 26К Норильск – Талнах – остановка «Улица Игарская». ООО «ТАК «Север» выведет на линию 17 автобусов модели ПАЗ. Это машины, выпущенные после 2010 года, и несколько автобусов ПАЗ 2017 года. Думаю, что в будущем перевозчик продолжит обновление парка».Компания будет выполнять рейсы с 6 утра до 23 часов с интервалом в часы пик в десять минут.