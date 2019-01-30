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30 января 2019, 19:55



У 50 норильских школьников есть шанс попасть в Международный детский центр «Артек» - для этого нужно победить в конкурсе «Навыки людей будущего».

Конкурс «Навыки людей будущего» посвящён знаниям детей, 50 лучших работ будут награждены бесплатной поездкой в «Артек», в шестую смену, на которую выпадает и День защиты детей, и день рождения лагеря. Считается, что это самая интересная смена, когда проходит масса мероприятий, в частности – детская «Новая волна», детское «Евровидение», сам день рождения, когда организуется большой праздник. Наталья Сидорина, председатель Ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной поддержки молодёжи» рассказывает: «Наши ребята, победители конкурса, станут участниками тематической образовательной программы «Навыки людей будущего», рассчитанной на 21 день, после чего они защитят свои проекты, лучшие из которых привезут в свои школы. Мы очень давно сотрудничаем с Норильском, например, ваши ребята только что вернулись с другого нашего проекта, «Детского наукограда», где сделали великолепные зачетно-выпускные работы, которые мы представляли и в Госдуму, и в Совет Федерации. Все эти проекты привезены в свои школы и успешно там реализуются. Наша задача – популяризация тех вещей, которые пока сложно донести до детей в словах, но которые отлично воспринимаются в действии. К примеру, «Универсальный код безопасности», внедренный в школе № 17, - это ОБЖ, переложенные на игры, цифру, на то, что детям интересно». Конкурс «Навыки людей будущего» открытый, в нём могут принять участие дети 11-17 лет. Всю интересующую информацию можно получить на сайте: ukbartek.kcspm.ru, где даны материалы и пошаговая инструкция.

Просмотров:157 Рабочую встречу с завучами норильских школ провели прибывшие в город представители координационного центра социальной поддержки молодёжи. Они подробно рассказали педагогам, какие конкурсные задания необходимо выполнить детям в борьбе за бесплатную путёвку в престижный лагерь.Конкурс «Навыки людей будущего» посвящён знаниям детей, 50 лучших работ будут награждены бесплатной поездкой в «Артек», в шестую смену, на которую выпадает и День защиты детей, и день рождения лагеря. Считается, что это самая интересная смена, когда проходит масса мероприятий, в частности – детская «Новая волна», детское «Евровидение», сам день рождения, когда организуется большой праздник.Наталья Сидорина, председатель Ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной поддержки молодёжи» рассказывает:«Наши ребята, победители конкурса, станут участниками тематической образовательной программы «Навыки людей будущего», рассчитанной на 21 день, после чего они защитят свои проекты, лучшие из которых привезут в свои школы. Мы очень давно сотрудничаем с Норильском, например, ваши ребята только что вернулись с другого нашего проекта, «Детского наукограда», где сделали великолепные зачетно-выпускные работы, которые мы представляли и в Госдуму, и в Совет Федерации. Все эти проекты привезены в свои школы и успешно там реализуются.Наша задача – популяризация тех вещей, которые пока сложно донести до детей в словах, но которые отлично воспринимаются в действии. К примеру, «Универсальный код безопасности», внедренный в школе № 17, - это ОБЖ, переложенные на игры, цифру, на то, что детям интересно».Конкурс «Навыки людей будущего» открытый, в нём могут принять участие дети 11-17 лет. Всю интересующую информацию можно получить на сайте: ukbartek.kcspm.ru, где даны материалы и пошаговая инструкция.