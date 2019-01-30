|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:55 У 50 норильских школьников есть шанс попасть в Международный детский центр «Артек» - для этого нужно победить в конкурсе «Навыки людей будущего».
18:38 С 8 февраля пассажирские перевозки по маршруту 26К Норильск - Талнах будет выполнять новый перевозчик.
17:50 В правительстве края прокомментировали предстоящую отставку министра экологии и рационального природопользования региона.
17:27 Начальник УХКЖ Норильска Евгений Войник прокомментировал повышение взносов за капремонт.
16:01 НПОПАТ информирует: с 1 февраля будет изменено расписание движения автобусов.
15:10 «Возврата к старому порядку уже не будет»: краевые депутаты обсудили реализацию «мусорной реформы».
14:42 В Норильской епархии готовятся к Сретенскому балу православной молодёжи.
14:17 На двухдневной стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация», которая прошла в Новосибирске 24-25 января, Таймыр представлял и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров.
12:57 В течение прошлого года цены на медикаменты по Красноярскому краю повысились на 4,5 процента, сообщает Красноярскстат.
12:52 Новые самолёты пополнят авиапарк компании NordStar уже в первом полугодии.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх