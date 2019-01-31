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31 января 2019, 11:46



В России заменили военные кафедры военными учебными центрами. Указ, вступающий в силу сегодня, 31 января, подписал президент Владимир Путин. Таким способом государство планирует повысить эффективность военной подготовки.

Вообще идею преобразования существующих военных кафедр и учебных военных центров (не путать с военными учебными центрами) в единое подразделение военной подготовки правительство вынашивало давно. Закон о совершенствовании военной подготовки в вузах Госдума приняла в июле прошлого года. Таким образом, ожидается, что уровень подготовки в военном учебном центре будет более серьёзным, чем на военной кафедре вуза, – студенты будут получать практические навыки по военной специальности, изучать военную технику, а также проходить учебные сборы, приравнивающиеся к военным. Для этих целей Минобороны планирует предоставить свои полигоны и стрельбища, которые будут использоваться для военной подготовки более ста тысяч студентов. Как отмечается в постановлении, некоторые программы обучения в ВУЦах могут предусматривать также подготовку женщин. По мнению председателя норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерия Шабурина, подготовка студентов – один из важнейших факторов обороноспособности государства: - К сожалению, для того чтобы овладеть навыками армейского дела и сразу после института быть зачисленным в запас, той подготовки, которую предоставляют многие вузы после распада СССР, недостаточно. А это нововведение обеспечит подготовку настоящих военных кадров. Кроме того, создание военных учебных центров позволит более эффективно использовать материальную базу и технику Министерства обороны. Ни для кого не секрет, что большинство абитуриентов выбирают вузы с военной кафедрой лишь для того, чтобы в дальнейшем на законном основании избежать срочной службы. Для таких студентов ничего не изменится, то есть они получат определённую подготовку и звания военнослужащих запаса в прежнем порядке. Остаётся добавить, что по данным Минобороны, военные кафедры работают при 87 российских вузах, Норильского государственного индустриального института среди них нет. При этом в норильском военкомате отметили, что за прошлый год только четыре норильчанина поступили в учебные военные центры, а за последние десять лет – 19.

Просмотров:224 Документ опубликован 27 января на официальном портале правовой информации. Согласно постановлению, годный к армейской службе студент до 24 лет может заключить с Министерством обороны договор на обучение в ВУЦе при гражданском вузе. В таком случае молодой человек получит выплачиваемую из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военно-образовательной программе. При этом по окончании учёбы юношу ждут три года обязательной службы по контракту в звании офицера. Если же по каким-то причинам студент решит покинуть вуз и ВУЦ, равно как и если откажется заключить контракт с Минобороны после учёбы, то по закону ему придётся вернуть государству деньги, потраченные на его обучение.Вообще идею преобразования существующих военных кафедр и учебных военных центров (не путать с военными учебными центрами) в единое подразделение военной подготовки правительство вынашивало давно. Закон о совершенствовании военной подготовки в вузах Госдума приняла в июле прошлого года.Таким образом, ожидается, что уровень подготовки в военном учебном центре будет более серьёзным, чем на военной кафедре вуза, – студенты будут получать практические навыки по военной специальности, изучать военную технику, а также проходить учебные сборы, приравнивающиеся к военным. Для этих целей Минобороны планирует предоставить свои полигоны и стрельбища, которые будут использоваться для военной подготовки более ста тысяч студентов. Как отмечается в постановлении, некоторые программы обучения в ВУЦах могут предусматривать также подготовку женщин.По мнению председателя норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерия Шабурина, подготовка студентов – один из важнейших факторов обороноспособности государства:- К сожалению, для того чтобы овладеть навыками армейского дела и сразу после института быть зачисленным в запас, той подготовки, которую предоставляют многие вузы после распада СССР, недостаточно. А это нововведение обеспечит подготовку настоящих военных кадров. Кроме того, создание военных учебных центров позволит более эффективно использовать материальную базу и технику Министерства обороны.Ни для кого не секрет, что большинство абитуриентов выбирают вузы с военной кафедрой лишь для того, чтобы в дальнейшем на законном основании избежать срочной службы. Для таких студентов ничего не изменится, то есть они получат определённую подготовку и звания военнослужащих запаса в прежнем порядке.Остаётся добавить, что по данным Минобороны, военные кафедры работают при 87 российских вузах, Норильского государственного индустриального института среди них нет. При этом в норильском военкомате отметили, что за прошлый год только четыре норильчанина поступили в учебные военные центры, а за последние десять лет – 19.