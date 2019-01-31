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31 января 2019, 12:31



«Норникель» подвёл итоги работы за 2018 год. Прокомментировал их первый вице-президент - операционный директор Сергей Дяченко.

В результате успешного завершения реконфигурации производственных мощностей в 2018 году нам удалось практически полностью отказаться от низкорентабельной переработки сырья третьих лиц и увеличить производство никеля из собственного российского сырья на 3%, а меди — на 19%. Объём производства металлов платиновой группы из собственного сырья не изменился по сравнению с предыдущим годом, но также превысил наш прогноз. В течение отчётного периода Быстринский ГОК начал выходить на плановые технологические показатели. К сожалению, из-за неполадок в работе оборудования обогатительной фабрики в первом полугодии 2018 года объём производства концентратов на этом предприятии оказался несколько ниже прогноза, однако к концу отчётного периода все проблемы были устранены, и уже в 2019 году предприятием запланировано произвести около 40-46 тысяч тонн меди в концентрате. Мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2019 год, озвученный на Дне инвестора в ноябре прошлого года».

Просмотров:236 «По итогам 2018 года объёмы производства наших основных металлов, прежде всего меди, превысили прогноз благодаря росту производственной эффективности и увеличению переработки медесодержащего концентрата, приобретённого у «Ростеха».В результате успешного завершения реконфигурации производственных мощностей в 2018 году нам удалось практически полностью отказаться от низкорентабельной переработки сырья третьих лиц и увеличить производство никеля из собственного российского сырья на 3%, а меди — на 19%. Объём производства металлов платиновой группы из собственного сырья не изменился по сравнению с предыдущим годом, но также превысил наш прогноз.В течение отчётного периода Быстринский ГОК начал выходить на плановые технологические показатели. К сожалению, из-за неполадок в работе оборудования обогатительной фабрики в первом полугодии 2018 года объём производства концентратов на этом предприятии оказался несколько ниже прогноза, однако к концу отчётного периода все проблемы были устранены, и уже в 2019 году предприятием запланировано произвести около 40-46 тысяч тонн меди в концентрате.Мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2019 год, озвученный на Дне инвестора в ноябре прошлого года».