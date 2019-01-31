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31 января 2019, 13:22



В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Тем временем в России увеличилось число регионов, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена. Превышение недельных эпидпорогов зафиксировано в 23 субъектах. Самые высокие показатели заболеваемости в Республике Горный Алтай, Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Республике Бурятия, в Алтайском крае — там превышение порогов составляет от 60% до 100%. Ситуация по Красноярскому краю – в допустимых пределах, заболеваемость ниже эпидпорога на 1,3%. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии (вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие респираторные вирусы) и вирусы гриппа типа А, преимущественно вирусы А(H1N1)pdm09. С целью профилактики заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать мероприятия санитарно-гигиенического характера и правильно питаться, подчеркивают эпидемиологи региона.

Просмотров:233 По итогам мониторинга за прошлую неделю в нашем городе с простудными заболеваниями к медикам обратились 888 норильчан. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 31,6%, превышения нет ни в одной возрастной категории, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Тем временем в России увеличилось число регионов, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена. Превышение недельных эпидпорогов зафиксировано в 23 субъектах. Самые высокие показатели заболеваемости в Республике Горный Алтай, Свердловской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Республике Бурятия, в Алтайском крае — там превышение порогов составляет от 60% до 100%.Ситуация по Красноярскому краю – в допустимых пределах, заболеваемость ниже эпидпорога на 1,3%. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии (вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие респираторные вирусы) и вирусы гриппа типа А, преимущественно вирусы А(H1N1)pdm09. С целью профилактики заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать мероприятия санитарно-гигиенического характера и правильно питаться, подчеркивают эпидемиологи региона.