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31 января 2019, 13:49



Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

В материалах говорится, что работы за компьютером не являются вредными или опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

Просмотров:236 Уведомление о разработке документа с этими изменениями Министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Медосмотры офисных сотрудников называют избыточными, их планируют отменить уже в августе 2019 года.В материалах говорится, что работы за компьютером не являются вредными или опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.