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31 января 2019, 13:59



«Связь поколений в здравоохранении» - в фотоконкурсе с таким названием могут принять участие все медики-фотолюбители Красноярья.

К участию приглашаются все работники лечебных учреждений любых форм собственности, фармацевтических организаций, образовательных медицинских учреждений. Работы принимаются до 17 апреля в электронном формате, пригодном для фотопечати. Один автор может представить не более пяти снимков. По итогам конкурса присуждаются Гран-при, специальный приз от его организатора и определяются победители в каждой из пяти номинаций. Лучшие конкурсные работы можно будет увидеть на специальной фотовыставке и на отдельной странице официального сайта и ФБ минздрава Красноярского края. Фото Евгения Павленко

Просмотров:209 Учреждён конкурс министерством здравоохранения Красноярского края. Название его определяет и темы номинаций: «Наставничество», «Династия», «Судьба, отданная людям», «Моё призвание – медицина» и «Врачи в спорте».К участию приглашаются все работники лечебных учреждений любых форм собственности, фармацевтических организаций, образовательных медицинских учреждений. Работы принимаются до 17 апреля в электронном формате, пригодном для фотопечати. Один автор может представить не более пяти снимков. По итогам конкурса присуждаются Гран-при, специальный приз от его организатора и определяются победители в каждой из пяти номинаций.Лучшие конкурсные работы можно будет увидеть на специальной фотовыставке и на отдельной странице официального сайта и ФБ минздрава Красноярского края.Фото Евгения Павленко