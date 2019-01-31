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31 января 2019, 14:00



В школе № 16 при поддержке местного отделения «Боевого братства» состоялось открытие парты Героя.

Похоронен Семён Артемьевич в Норильске, вместе с другими Героями Советского Союза — Дмитрием Ковальчуком и Василием Давыдовым. На могиле установлен общий памятник трём Героям.

Просмотров:237 Она установлена в честь норильчанина, Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Семёна Артемьевича Уганина. Во время войны он был командиром миномётного расчёта 360-го стрелкового полка, особо отличился в боях за освобождение Молдавии и при форсировании реки Днестр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года старшему сержанту Уганину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Похоронен Семён Артемьевич в Норильске, вместе с другими Героями Советского Союза — Дмитрием Ковальчуком и Василием Давыдовым. На могиле установлен общий памятник трём Героям.