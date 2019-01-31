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31 января 2019, 14:15



В рамках марафона «Спешите делать добро» к Международному дню книгодарения библиотека семейного чтения объявляет благотворительную акцию.

Награждение самых активных участников акции состоится 24 февраля в 16.00. Телефон для справок 22-64-31.

Просмотров:203 В рамках акции горожане могут принести в библиотеку книги и игрушки (в хорошем состоянии), которые затем будут переданы детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Акция пройдёт в течение двух недель, с 1 по 13 февраля в библиотеке семейного чтения на Котульского, 15.Награждение самых активных участников акции состоится 24 февраля в 16.00. Телефон для справок 22-64-31.