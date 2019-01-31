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31 января 2019, 14:39



Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».

Ожидается, что на дистанцию выйдут около 350 лыжников. При этом организаторы уточняют: регистрация начнётся в 9.30, а в 11.45 состоится официальная церемония открытия. Старт назначен на 12.05. Церемония награждения победителей и призеров, а также официальная церемония закрытия мероприятия запланированы на 13.30. «Участники до 17 лет включительно допускаются при наличии разрешения врача, участники от 18 лет и старше - при наличии разрешения врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье», - сообщили в управлении по спорту администрации Норильска. Добавим, что в прошлом году в «Лыжне России» приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах страны.

Просмотров:220 37-я открытая Всероссийская лыжня гонка состоится 9 февраля на лыжной базе «Оль-Гуль». Участникам предстоит преодолеть 2,5 или 5 км.Ожидается, что на дистанцию выйдут около 350 лыжников. При этом организаторы уточняют: регистрация начнётся в 9.30, а в 11.45 состоится официальная церемония открытия. Старт назначен на 12.05. Церемония награждения победителей и призеров, а также официальная церемония закрытия мероприятия запланированы на 13.30.«Участники до 17 лет включительно допускаются при наличии разрешения врача, участники от 18 лет и старше - при наличии разрешения врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье», - сообщили в управлении по спорту администрации Норильска.Добавим, что в прошлом году в «Лыжне России» приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах страны.