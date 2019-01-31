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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:27 Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем сегодня марафоне «Февраль добрых дел».
18:13 Приём граждан по личным вопросам провёл председатель Норильского горсовета, руководитель общественной приёмной местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.
17:53 В Норильске работает делегация представителей мэрии японского города Саппоро. На встрече с руководством Норильска обсуждались возможности международного сотрудничества в рамках Ассоциации мэров зимних городов.
17:52 Девять норильских педагогов дали сегодня особенные открытые уроки: в городе проходит муниципальный этап общероссийского конкурса «Учитель года».
15:49 На оплату дороги из Норильска в отпуск и обратно теперь смогут рассчитывать и работники территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
14:39 Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:15 В рамках марафона «Спешите делать добро» к Международному дню книгодарения библиотека семейного чтения объявляет благотворительную акцию.
14:00 В школе № 16 при поддержке местного отделения «Боевого братства» состоялось открытие парты Героя.
13:59 «Связь поколений в здравоохранении» - в фотоконкурсе с таким названием могут принять участие все медики-фотолюбители Красноярья.
13:49 Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
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