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31 января 2019, 15:49



На оплату дороги из Норильска в отпуск и обратно теперь смогут рассчитывать и работники территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Напомним, что парламентарии уже внесли в этот закон существенные поправки в 2018 году, накануне сезона летних отпусков. Они касались оплаты проезда к месту отдыха неработающим членам семьи работника. Раньше работодатель по закону был обязан оплатить билеты иждивенцев только в том случае, если совпадает время и место отдыха работника и его родных. После внесения поправок в закон у государственных органов и краевых госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера, появилась обязанность оплачивать своему работнику стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно неработающим членам его семьи вне зависимости от времени и места использования отпуска работником. Новый законопроект предлагает распространить действие закона о гарантиях и компенсациях для жителей Севера на работников территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Просмотров:270 Сегодня на заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов депутаты рекомендовали внести соответствующие изменения в Закон края «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».Напомним, что парламентарии уже внесли в этот закон существенные поправки в 2018 году, накануне сезона летних отпусков. Они касались оплаты проезда к месту отдыха неработающим членам семьи работника. Раньше работодатель по закону был обязан оплатить билеты иждивенцев только в том случае, если совпадает время и место отдыха работника и его родных. После внесения поправок в закон у государственных органов и краевых госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера, появилась обязанность оплачивать своему работнику стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно неработающим членам его семьи вне зависимости от времени и места использования отпуска работником.Новый законопроект предлагает распространить действие закона о гарантиях и компенсациях для жителей Севера на работников территориальных фондов обязательного медицинского страхования.