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31 января 2019, 17:52



Девять норильских педагогов дали сегодня особенные открытые уроки: в городе проходит муниципальный этап общероссийского конкурса «Учитель года».

Изначально в конкурсе участвовало два десятка учителей, к третьему этапу подошло девять. По сути, это местный полуфинал, и если раньше он назывался «Открытый урок», то теперь данное конкурсное испытание носит название «Учебное занятие». Уроки проходят в талнахской школе № 20. Педагог иностранных языков из этого образовательного учреждения Роман Плотников стал абсолютным победителем «Учителя года - 2018», а по традиции открытые уроки проводятся в «альма-матер» прошлогоднего лидера. За звание учителя года в этом году борются два учителя физической культуры, один литератор, три педагога начальных классов, один математик, один биолог и один учитель английского языка. «По результатам учебного занятия будут выявлены те, кто продемонстрирует свой профессионализм на мастер-классе, - он пройдёт 6 февраля в гимназии № 1. По итогам сегодняшнего состязания на мастер-класс отберут 4-6 человек, набравших не менее 70% от максимально возможных баллов, полученных за открытый урок", - прокомментировала сегодняшнее конкурсное испытание заместитель начальника управления норильского образования Ирина Матюхина. В целом, по мнению жюри, конкурс в этом году проходит на высоком уровне. Самые достойные педагоги муниципального уровня - их имена станут известны после мастер-класса - поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года» в Красноярск. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:198 Напомним, первые два городских тура состоялись в декабре. На них учителя, заявившиеся на конкурс, состязались в такой специфической дисциплине, как «Методическое объединение», представив своё видение подачи материала школьникам, выполняли компетентностное задание, отвечая на специальные вопросы по заданному тексту и т. д.Изначально в конкурсе участвовало два десятка учителей, к третьему этапу подошло девять. По сути, это местный полуфинал, и если раньше он назывался «Открытый урок», то теперь данное конкурсное испытание носит название «Учебное занятие». Уроки проходят в талнахской школе № 20. Педагог иностранных языков из этого образовательного учреждения Роман Плотников стал абсолютным победителем «Учителя года - 2018», а по традиции открытые уроки проводятся в «альма-матер» прошлогоднего лидера.За звание учителя года в этом году борются два учителя физической культуры, один литератор, три педагога начальных классов, один математик, один биолог и один учитель английского языка.«По результатам учебного занятия будут выявлены те, кто продемонстрирует свой профессионализм на мастер-классе, - он пройдёт 6 февраля в гимназии № 1. По итогам сегодняшнего состязания на мастер-класс отберут 4-6 человек, набравших не менее 70% от максимально возможных баллов, полученных за открытый урок", - прокомментировала сегодняшнее конкурсное испытание заместитель начальника управления норильского образования Ирина Матюхина.В целом, по мнению жюри, конкурс в этом году проходит на высоком уровне. Самые достойные педагоги муниципального уровня - их имена станут известны после мастер-класса - поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года» в Красноярск.Фото Марины Хорошевской