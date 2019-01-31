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31 января 2019, 17:53



В Норильске работает делегация представителей мэрии японского города Саппоро. На встрече с руководством Норильска обсуждались возможности международного сотрудничества в рамках Ассоциации мэров зимних городов.

Японская делегация стала первой, посетившей Норильск с ознакомительным визитом из тех стран ассоциации, которые выразили готовность сотрудничать с нашим городом в различных направлениях. Глава Норильска Ринат Ахметчин поприветствовал гостей, выразив уверенность, что участие в ассоциации позволит Норильску обмениваться опытом с другими зимними городами для решения текущих задач: «Её города-участники уже решили множество стоящих перед ними проблем. Есть направления, опыт которых интересен и нам: это экология, озеленение, туризм, цифровизация», - такими словам открыл встречу норильский градоначальник. Эти и ёще ряд других направлений, как, например, научно-исследовательская деятельность, развитие городской среды и туризма, стороны обсудили на совещании. - Все эти направления будут уточняться с точки зрения возможностей членов ассоциации и потребностей нашего города. Конкретные примеры определят специалисты в каждой области. В будущем нас ждут и другие рабочие встречи, в том числе на территории Норильска. Предстоит конкретизировать тематику, круг экспертов и многое другое. Пока гости собрали информацию, мы предоставили японской стороне свои предложения, которые им предстоит обсудить с другими членами ассоциации. В свою очередь мы получили предложение ответной встречи в Саппоро, которая также будет обсуждаться, - пояснил Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН. Согласился с российскими коллегами и Ивататэ Акихико, заведующий секцией международных обменов международного отдела мэрии Саппоро, поблагодаривший Норильск за живой интерес к работе ассоциации и выразивший надежду на дальнейшие подобные встречи в области культуры, спорта и других областях, интересных обоим городам, что позволит крепнуть дружбе между нашими городами.

Просмотров:183 Напомним, Норильск вступил в ассоциацию в сентябре прошлого года по инициативе Агентства развития Норильска, поддержанной администрацией города. При этом наш город стал самым северным из российских городов, её членами также являются Магадан и Новосибирск.Японская делегация стала первой, посетившей Норильск с ознакомительным визитом из тех стран ассоциации, которые выразили готовность сотрудничать с нашим городом в различных направлениях. Глава Норильска Ринат Ахметчин поприветствовал гостей, выразив уверенность, что участие в ассоциации позволит Норильску обмениваться опытом с другими зимними городами для решения текущих задач: «Её города-участники уже решили множество стоящих перед ними проблем. Есть направления, опыт которых интересен и нам: это экология, озеленение, туризм, цифровизация», - такими словам открыл встречу норильский градоначальник.Эти и ёще ряд других направлений, как, например, научно-исследовательская деятельность, развитие городской среды и туризма, стороны обсудили на совещании.- Все эти направления будут уточняться с точки зрения возможностей членов ассоциации и потребностей нашего города. Конкретные примеры определят специалисты в каждой области. В будущем нас ждут и другие рабочие встречи, в том числе на территории Норильска. Предстоит конкретизировать тематику, круг экспертов и многое другое. Пока гости собрали информацию, мы предоставили японской стороне свои предложения, которые им предстоит обсудить с другими членами ассоциации. В свою очередь мы получили предложение ответной встречи в Саппоро, которая также будет обсуждаться, - пояснил Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН.Согласился с российскими коллегами и Ивататэ Акихико, заведующий секцией международных обменов международного отдела мэрии Саппоро, поблагодаривший Норильск за живой интерес к работе ассоциации и выразивший надежду на дальнейшие подобные встречи в области культуры, спорта и других областях, интересных обоим городам, что позволит крепнуть дружбе между нашими городами.