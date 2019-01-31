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31 января 2019, 18:13



Приём граждан по личным вопросам провёл председатель Норильского горсовета, руководитель общественной приёмной местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.

Также к Александру Пестрякову обратился частный предприниматель, который хотел бы взять в аренду остановку напротив здания НГИИ, облагородить её и продавать там фастфуд и безалкогольные напитки. Однако в управлении по городскому хозяйству предпринимателю отказали из опасения, что арендатор, превратив остановку в магазин, начнёт открывать и закрывать её в соответствии с графиком работы торговой точки, лишая тем самым пассажиров возможности ожидать транспорт в тепле. Александр Пестряков предложил заявителю обратиться не в горхоз, а в инвестиционный совет, где ему помогут разработать проект реконструкции остановки и найти консенсус. - Сейчас мы ведём приём не только лично или в форме письменных обращений, но и часто консультируем горожан в социальных сетях, - отметил Александр Пестряков. - И, тем не менее, я как председатель горсовета хотел бы активизировать работу депутатов с населением. Сейчас я возглавил весь приём граждан, который ведётся от имени «Единой России», и хочу всем депутатам предложить практику ежеквартальной «недели приема граждан», в течение которой жители могли бы прийти на встречу к любому депутату. Уже в конце первого квартала я надеюсь провести первую такую неделю приёма и личным примером продемонстрировать её эффективность.

Просмотров:174 В этот раз на встречу с председателем горсовета пришли восемь норильчан. Жалобы традиционно касались здравоохранения, ЖКХ, городского хозяйства, трудоустройства и социальной политики - таков рейтинг тем обращений к депутатам. В частности, дежурная врач из нового перинатального центра пожаловалась на то, что её просят освободить предоставленное в Центральном районе Норильска служебное жильё в связи с тем, что у её мужа есть в собственности квартира. Женщина отказывается и аргументирует свою точку зрения тем, что, во-первых, это жильё находится в Кайеркане, откуда будет очень проблематично ездить в Оганер, а во-вторых, эта квартира была куплена её супругом до брака и, соответственно, к ней она не имеет никакого отношения. Как ответил посетительнице Александр Пестряков, в вопросе он разберётся и постарается найти решение, особенно учитывая, что врач в Норильске - одна из самых дефицитных профессий.Также к Александру Пестрякову обратился частный предприниматель, который хотел бы взять в аренду остановку напротив здания НГИИ, облагородить её и продавать там фастфуд и безалкогольные напитки. Однако в управлении по городскому хозяйству предпринимателю отказали из опасения, что арендатор, превратив остановку в магазин, начнёт открывать и закрывать её в соответствии с графиком работы торговой точки, лишая тем самым пассажиров возможности ожидать транспорт в тепле. Александр Пестряков предложил заявителю обратиться не в горхоз, а в инвестиционный совет, где ему помогут разработать проект реконструкции остановки и найти консенсус.- Сейчас мы ведём приём не только лично или в форме письменных обращений, но и часто консультируем горожан в социальных сетях, - отметил Александр Пестряков. - И, тем не менее, я как председатель горсовета хотел бы активизировать работу депутатов с населением. Сейчас я возглавил весь приём граждан, который ведётся от имени «Единой России», и хочу всем депутатам предложить практику ежеквартальной «недели приема граждан», в течение которой жители могли бы прийти на встречу к любому депутату. Уже в конце первого квартала я надеюсь провести первую такую неделю приёма и личным примером продемонстрировать её эффективность.