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31 января 2019, 18:27



Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем сегодня марафоне «Февраль добрых дел».

Организатор марафона – КСЦОН, и в первую очередь помощь нужна подопечным центра. В прошлом году в ходе акции оказали поддержку 219 норильчанам. Среди них: погорельцы, инвалиды, одинокие старики, студенты, мамы-одиночки, многодетные семьи и многие другие. Акция нашла горячий отклик у горожан. Многие её участники предпочли не афишировать своего имени, считая, что добрый поступок – это естественная потребность человека. Как сказала одна норильчанка: «Я помогаю не для того, чтобы меня похвалили, а потому что знаю, каково это - оказаться в беде». Сегодня в помощи нуждаются 95 человек. В дальнейшем их количество может и увеличиться. Подопечным комплексного центра необходимы: - текстиль: постельное бельё, полотенца, шторы, покрывала, одежда и т. д. (все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии); - мебель: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы и шкафчики, тумбы; - бытовая техника: телевизоры, холодильники, электрочайники, плиты; - посуда; - продукты питания; - канцелярские принадлежности и книги; - всё для творчества и рукоделия; - впитывающие пелёнки и памперсы, особенно для взрослых; - средства гигиены и ухода: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, кремы и прочее; - чистящие и моющие средства. Помимо этого, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требуются услуги парикмахеров, а также электриков, сантехников, плотников и других мастеров, чтобы выполнить мелкий ремонт в доме. А кому-то надо вынести крупногабаритный мусор. Добрых дел на всех хватит. Сотрудники КЦСОН готовы помочь дарителям в организации доставки мебели, бытовой техники и вещей. Подробный перечень потребностей нуждающихся размещён на сайте - http://кцсон.рф. Желающие принять участие в марафоне могут звонить по телефону 37-27-51 с 9 до 17 часов.

Просмотров:186 Он проходит во второй раз и, как и в прошлом году, приурочен ко Дню спонтанного проявления доброты, который отмечают во всём мире 17 февраля. Акция предполагает не только сбор вещей, продуктов и другого для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуции, но и оказание им необходимых услуг. Совершать добрые дела можно весь февраль.Организатор марафона – КСЦОН, и в первую очередь помощь нужна подопечным центра. В прошлом году в ходе акции оказали поддержку 219 норильчанам. Среди них: погорельцы, инвалиды, одинокие старики, студенты, мамы-одиночки, многодетные семьи и многие другие. Акция нашла горячий отклик у горожан. Многие её участники предпочли не афишировать своего имени, считая, что добрый поступок – это естественная потребность человека. Как сказала одна норильчанка: «Я помогаю не для того, чтобы меня похвалили, а потому что знаю, каково это - оказаться в беде».Сегодня в помощи нуждаются 95 человек. В дальнейшем их количество может и увеличиться.Подопечным комплексного центра необходимы:- текстиль: постельное бельё, полотенца, шторы, покрывала, одежда и т. д. (все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии);- мебель: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы и шкафчики, тумбы;- бытовая техника: телевизоры, холодильники, электрочайники, плиты;- посуда;- продукты питания;- канцелярские принадлежности и книги;- всё для творчества и рукоделия;- впитывающие пелёнки и памперсы, особенно для взрослых;- средства гигиены и ухода: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, кремы и прочее;- чистящие и моющие средства.Помимо этого, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требуются услуги парикмахеров, а также электриков, сантехников, плотников и других мастеров, чтобы выполнить мелкий ремонт в доме. А кому-то надо вынести крупногабаритный мусор. Добрых дел на всех хватит.Сотрудники КЦСОН готовы помочь дарителям в организации доставки мебели, бытовой техники и вещей.Подробный перечень потребностей нуждающихся размещён на сайте - http://кцсон.рф. Желающие принять участие в марафоне могут звонить по телефону 37-27-51 с 9 до 17 часов.