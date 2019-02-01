Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2019, 10:18



Сегодня начался приём заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов.

В прошлом году поддержку получили более 3,5 тысячи проектов из разных регионов страны на сумму 7,8 миллиарда рублей. В число грантополучателей вошли и норильские НКО: Фонду содействия людям в тяжёлой жизненной ситуации «Лествица» выделили около 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Очумелые ручки»; Клубу служебного собаководства - 200 тысяч рублей на проект «Гонка жизни»; Центру милосердия Норильска - 480 тысяч на проект «Согреем теплом»; «Школе краеведа» Клуба исследователей Таймыра - более 2,3 миллиона; проекту «Безграничные возможности» благотворительного фонда «69-я параллель» - 3 миллиона рублей. Все эти проекты будут реализованы до конца текущего года. Кроме того, благодаря президентским грантам в Норильске уже реализованы проекты, которые участвовали в конкурсе в 2017 году. Тогда поддержку получили наши общественные организации и фонды: «Возможность», «Горлица», «Лествица», «69-я параллель», Клуб исследователей Таймыра на общую сумму более 8,3 миллиона рублей. До конца этой весны будет проведена оценка социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, большинство из которых завершилось в ноябре 2018 года. Всего в течение 2017-2018 гг. в 4 конкурсах на предоставление грантов президента РФ приняли участие 16 814 некоммерческих организаций. От них поступило 35 184 социально значимых проектов. Поддержаны 6786 на общую сумму 14,5 миллиона рублей. В 2019 году Фонд президентских грантов проведёт два конкурса, а также приём заявок на первый конкурс 2020 года. На предоставление грантов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 8 миллиардов рублей. Такая же сумма заложена на 2020 и 2021 годы.

Просмотров:242 Некоммерческие организации могут представить свои проекты до 15 марта. Конкурс проводится по 13 направлениям.В прошлом году поддержку получили более 3,5 тысячи проектов из разных регионов страны на сумму 7,8 миллиарда рублей. В число грантополучателей вошли и норильские НКО: Фонду содействия людям в тяжёлой жизненной ситуации «Лествица» выделили около 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Очумелые ручки»; Клубу служебного собаководства - 200 тысяч рублей на проект «Гонка жизни»; Центру милосердия Норильска - 480 тысяч на проект «Согреем теплом»; «Школе краеведа» Клуба исследователей Таймыра - более 2,3 миллиона; проекту «Безграничные возможности» благотворительного фонда «69-я параллель» - 3 миллиона рублей. Все эти проекты будут реализованы до конца текущего года.Кроме того, благодаря президентским грантам в Норильске уже реализованы проекты, которые участвовали в конкурсе в 2017 году. Тогда поддержку получили наши общественные организации и фонды: «Возможность», «Горлица», «Лествица», «69-я параллель», Клуб исследователей Таймыра на общую сумму более 8,3 миллиона рублей.До конца этой весны будет проведена оценка социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, большинство из которых завершилось в ноябре 2018 года.Всего в течение 2017-2018 гг. в 4 конкурсах на предоставление грантов президента РФ приняли участие 16 814 некоммерческих организаций. От них поступило 35 184 социально значимых проектов. Поддержаны 6786 на общую сумму 14,5 миллиона рублей.В 2019 году Фонд президентских грантов проведёт два конкурса, а также приём заявок на первый конкурс 2020 года. На предоставление грантов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 8 миллиардов рублей. Такая же сумма заложена на 2020 и 2021 годы.