Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2019, 11:27



На Талнахской обогатительной фабрике появится новый вид футеровки.

С прошлой футеровкой мельница работала шесть месяцев. Теперь будет восемь. Соответственно руды переработается больше. Стоимость новой футеровки такая же, как старой хромомолибденовой, но она более вынослива, к тому же меньше весит, что облегчает работу мельницы. Новая футеровка более безопасна в установке: меньше людей задействовано в работе. Мировая практика перефутеровки подобной мельницы – пять суток. На ТОФ это уже делали за трое суток, установив мировой рекорд. Есть предположение, что и этот рекорд удастся побить.

Просмотров:216 На ТОФ началась перефутеровка мельницы полусамоизмельчения. Раньше её внутреннюю поверхность облицовывали пластинами из сплава хрома и молибдена. Теперь в качестве брони используют резинометаллические пластины.С прошлой футеровкой мельница работала шесть месяцев. Теперь будет восемь. Соответственно руды переработается больше. Стоимость новой футеровки такая же, как старой хромомолибденовой, но она более вынослива, к тому же меньше весит, что облегчает работу мельницы. Новая футеровка более безопасна в установке: меньше людей задействовано в работе.Мировая практика перефутеровки подобной мельницы – пять суток. На ТОФ это уже делали за трое суток, установив мировой рекорд. Есть предположение, что и этот рекорд удастся побить.