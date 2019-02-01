Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 февраля 2019, 11:27

На Талнахской обогатительной фабрике появится новый вид футеровки.


На ТОФ началась перефутеровка мельницы полусамоизмельчения. Раньше её внутреннюю поверхность облицовывали пластинами из сплава хрома и молибдена. Теперь в качестве брони используют резинометаллические пластины.
С прошлой футеровкой мельница работала шесть месяцев. Теперь будет восемь. Соответственно руды переработается больше. Стоимость новой футеровки такая же, как старой хромомолибденовой, но она более вынослива, к тому же меньше весит, что облегчает работу мельницы. Новая футеровка более безопасна в установке: меньше людей задействовано в работе.
Мировая практика перефутеровки подобной мельницы – пять суток. На ТОФ это уже делали за трое суток, установив мировой рекорд. Есть предположение, что и этот рекорд удастся побить.

Просмотров:216
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 февраля 2019 
18:07   Клуб норильских мастеров «Вернисаж» подготовил новую выставку «Февральские самоцветы». 18:01   В Норильске прошли традиционные учебно-тренировочные сборы с участием руководителей городской администрации и других учреждений и предприятий города.
17:41   Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля. 17:37   Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.
17:15   Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание. 16:48   В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.
16:38   Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает». 16:06   Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.
15:53   Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 15:53   Красноярский край готовится к КЭФ-2019.
13:31   Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих получат единовременную материальную помощь. 11:51   Публичная библиотека объявляет конкурс литературных проектов «Северный тревелог».
11:27   На Талнахской обогатительной фабрике появится новый вид футеровки. 10:18   Сегодня начался приём заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов.

 31 января 2019 
18:27   Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем марафоне «Февраль добрых дел». 18:13   Приём граждан по личным вопросам провёл председатель Норильского горсовета, руководитель общественной приёмной местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.
17:53   В Норильске работает делегация представителей мэрии японского города Саппоро. На встрече с руководством Норильска обсуждались возможности ... 17:52   Девять норильских педагогов дали сегодня особенные открытые уроки: в городе проходит муниципальный этап общероссийского конкурса «Учитель года».
15:49   На оплату дороги из Норильска в отпуск и обратно теперь смогут рассчитывать и работники территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:15   В рамках марафона «Спешите делать добро» к Международному дню книгодарения библиотека семейного чтения объявляет благотворительную акцию. 14:00   В школе № 16 при поддержке местного отделения «Боевого братства» состоялось открытие парты Героя.
13:59   «Связь поколений в здравоохранении» - в фотоконкурсе с таким названием могут принять участие все медики-фотолюбители Красноярья. 13:49   Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
13:22   В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 12:31   «Норникель» подвёл итоги работы за 2018 год. Прокомментировал их первый вице-президент - операционный директор Сергей Дяченко.
11:46   В России заменили военные кафедры военными учебными центрами. Указ, вступающий в силу сегодня, 31 января, подписал ...

 30 января 2019 
19:55   У 50 норильских школьников есть шанс попасть в Международный детский центр «Артек» - для этого нужно победить в конкурсе «Навыки людей будущего». 18:38   С 8 февраля пассажирские перевозки по маршруту 26К Норильск - Талнах будет выполнять новый перевозчик.
17:50   В правительстве края прокомментировали предстоящую отставку министра экологии и рационального природопользования региона. 17:27   Начальник УХКЖ Норильска Евгений Войник прокомментировал повышение взносов за капремонт.
16:01   НПОПАТ информирует: с 1 февраля будет изменено расписание движения автобусов. 15:10   «Возврата к старому порядку уже не будет»: краевые депутаты обсудили реализацию «мусорной реформы».
14:42   В Норильской епархии готовятся к Сретенскому балу православной молодёжи. 14:17   На двухдневной стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация», которая прошла в Новосибирске 24-25 января, ...
12:57   В течение прошлого года цены на медикаменты по Красноярскому краю повысились на 4,5 процента, сообщает Красноярскстат. 12:52   Новые самолёты пополнят авиапарк компании NordStar уже в первом полугодии.
11:55   МФК «Норильский никель» расторг контракт с Сергеем Сытиным. 11:31   В память о недавно ушедшем норильском поэте Сергее Лузане в Норильске споёт прилетевший из Германии его друг Иван Бургарт.
10:01   В трёх случаях из 16 водители оставили место ДТП – это только с начала года. Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам, что такое поведение чревато серьёзными проблемами.

 29 января 2019 
15:48   С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр. 15:29   В продажу поступит новая партия билетов на Универсиаду в Красноярске.
15:25   С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты. 15:11   В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.
13:15   Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература». 12:54   Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.
12:42   Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул. Талнахская, 20. 10:10   Волонтёров, принявших участие в организации норильского этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, чествовали в Молодёжном центре города.

 28 января 2019 
17:05   На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872». 16:56   В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх