Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2019, 11:51



Публичная библиотека объявляет конкурс литературных проектов «Северный тревелог».

Этот конкурс - повод взглянуть на Норильск под новым углом, определить перспективы развития художественной и литературной составляющей городской идентичности. В ходе реализации проекта у конкурсантов могут возникнуть совместные творческие планы с местными или с приезжими дизайнерами и художниками, работающими в АРТ-резиденции в течение 2019 года. Это сотрудничество может привести к возникновению совершенно неожиданных по форме и воплощению продуктов: выставок, городских арт-объектов, литературных произведений. Конкурс пройдёт с 1 февраля по 15 марта. К участию в нём приглашаются российские писатели, не проживающие в Норильске, работающие в любых литературных жанрах. Конкурсантам необходимо заполнить заявку и вместе с фотографией в формате JPG, направить в электронном виде до 15 марта на адрес электронной почты: cbs.main@yandex.ru. Участие в конкурсе бесплатное. На рассмотрение принимаются ранее не реализованные проекты. Наличие профессионального литературного образования не обязательно. Победителям конкурса для работы над своим проектом представится возможность проживать в арт-резиденции Норильска в течение месяца, в период с 15 апреля по 31 декабря. Программа событий в рамках проекта согласовывается конкретно для каждого проекта-победителя. Финальный проект должен быть реализован с июня по декабрь 2019 года. Организаторами конкурса компенсируются затраты на проезд до Норильска и обратно, транспортные расходы по городу, материалы, необходимые для работы (бумага, канцелярские принадлежности), а также – фото- и видеотехнику. Для резидентов будет организована культурная программа, оказана консультационная помощь, выделен гид (экскурсовод) для знакомства с важными и интересными достопримечательностями города и литературным краеведением. За время работы над проектом победитель конкурса обязан провести не менее двух мастер-классов для молодых писателей Норильска и не менее двух творческих встреч с читателями МБУ «ЦБС» Норильска. По окончании работы будет организована форсайт-сессия для презентации формата будущего литературного произведения. Финальное произведение должно быть опубликовано в сетях или издано в печатном виде в течение двух последующих месяцев. Десять экземпляров печатного издания конкурсант обязан передать в дар МБУ «ЦБС» Норильска. Положение о конкурсе и форма заявки на сайте ЦБС: http://mucbs.ru

Просмотров:362 Он пройдёт в рамках реализации социокультурного проекта, получившего поддержку благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Задача конкурса – привлечь в наш город талантливых писателей, готовых на месяц стать норильчанами, чтобы исследовать городскую среду и издать новое произведение о Норильске.Этот конкурс - повод взглянуть на Норильск под новым углом, определить перспективы развития художественной и литературной составляющей городской идентичности. В ходе реализации проекта у конкурсантов могут возникнуть совместные творческие планы с местными или с приезжими дизайнерами и художниками, работающими в АРТ-резиденции в течение 2019 года. Это сотрудничество может привести к возникновению совершенно неожиданных по форме и воплощению продуктов: выставок, городских арт-объектов, литературных произведений.Конкурс пройдёт с 1 февраля по 15 марта. К участию в нём приглашаются российские писатели, не проживающие в Норильске, работающие в любых литературных жанрах. Конкурсантам необходимо заполнить заявку и вместе с фотографией в формате JPG, направить в электронном виде до 15 марта на адрес электронной почты: cbs.main@yandex.ru.Участие в конкурсе бесплатное. На рассмотрение принимаются ранее не реализованные проекты. Наличие профессионального литературного образования не обязательно.Победителям конкурса для работы над своим проектом представится возможность проживать в арт-резиденции Норильска в течение месяца, в период с 15 апреля по 31 декабря. Программа событий в рамках проекта согласовывается конкретно для каждого проекта-победителя. Финальный проект должен быть реализован с июня по декабрь 2019 года. Организаторами конкурса компенсируются затраты на проезд до Норильска и обратно, транспортные расходы по городу, материалы, необходимые для работы (бумага, канцелярские принадлежности), а также – фото- и видеотехнику.Для резидентов будет организована культурная программа, оказана консультационная помощь, выделен гид (экскурсовод) для знакомства с важными и интересными достопримечательностями города и литературным краеведением.За время работы над проектом победитель конкурса обязан провести не менее двух мастер-классов для молодых писателей Норильска и не менее двух творческих встреч с читателями МБУ «ЦБС» Норильска. По окончании работы будет организована форсайт-сессия для презентации формата будущего литературного произведения. Финальное произведение должно быть опубликовано в сетях или издано в печатном виде в течение двух последующих месяцев.Десять экземпляров печатного издания конкурсант обязан передать в дар МБУ «ЦБС» Норильска.Положение о конкурсе и форма заявки на сайте ЦБС: http://mucbs.ru