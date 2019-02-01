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1 февраля 2019, 13:31



Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих получат единовременную материальную помощь.

«Выплаты приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Размер выплат для ветеранов составит 3000 рублей, а для членов семей погибших военнослужащих – 5000 рублей», – пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики края. Перечисление выплат начнётся с 4 февраля в беззаявительном порядке на основании данных органов социальной защиты населения через почтовые отделения или банки. В Красноярском крае на сегодняшний день проживают 3263 ветерана боевых действий в Республике Афганистан и 830 семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в мирное время. В Норильске, по данным управления социальной политики на учете состоят 264 воина-афганца и 23 члена семей погибших участников боевых действий. Торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пройдут 15 февраля.

Просмотров:207 Из регионального бюджета выделено 14 миллионов рублей на единовременную материальную помощь ветеранам-афганцам и членам семей погибших военнослужащих, проживающим в Красноярском крае.«Выплаты приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Размер выплат для ветеранов составит 3000 рублей, а для членов семей погибших военнослужащих – 5000 рублей», – пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики края.Перечисление выплат начнётся с 4 февраля в беззаявительном порядке на основании данных органов социальной защиты населения через почтовые отделения или банки.В Красноярском крае на сегодняшний день проживают 3263 ветерана боевых действий в Республике Афганистан и 830 семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в мирное время. В Норильске, по данным управления социальной политики на учете состоят 264 воина-афганца и 23 члена семей погибших участников боевых действий.Торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пройдут 15 февраля.