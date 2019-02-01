Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2019, 15:53



Красноярский край готовится к КЭФ-2019.

В этом году основной темой форума станет «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». В основе деловой программы – восемь треков, где участники КЭФ определят факторы, позволяющие странам, регионам и корпорациям не просто держаться на плаву, но и двигаться вперёд. На форум приедут крупнейшие международные и российские эксперты, топ-менеджеры промышленных корпораций и бизнеса. «Мы ожидаем, что КЭФ-2019 станет главной российской площадкой, где будут выработаны решения по ключевым вопросам усиления национальной конкурентоспособности, сформирован перечень проектов развития для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны, отдельных регионов, городов и компаний», — отметил Александр Усс. Свой вклад в укрепление общероссийской и краевой конкурентоспособности вносит комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», реализуемый совместно Красноярским краем, Хакасией и Тывой. Обсуждение проекта стартовало в рамках КЭФ-2018 и продолжится на форуме в этом году. За год инвестиционный портфель «Енисейской Сибири» увеличился более чем в три раза, примерно с 500 млрд до 1,8 трлн рублей, в разы возросло количество участников. Президент России Владимир Путин поддержал присвоение «Енисейской Сибири» статуса приоритетного проекта и включение его в Стратегию пространственного развития РФ. Напомним, в этом году Красноярский экономический форум пройдёт 28-30 марта. Форум проводится по инициативе правительства Российской Федерации при поддержке правительства края. Организационный комитет КЭФ возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Просмотров:174 Губернатор края Александр Усс провёл совещание, посвящённое обсуждению проекта деловой программы Красноярского экономического форума - 2019, экспозиции комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на площадках форума и другим вопросам подготовки КЭФ.В этом году основной темой форума станет «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». В основе деловой программы – восемь треков, где участники КЭФ определят факторы, позволяющие странам, регионам и корпорациям не просто держаться на плаву, но и двигаться вперёд.На форум приедут крупнейшие международные и российские эксперты, топ-менеджеры промышленных корпораций и бизнеса.«Мы ожидаем, что КЭФ-2019 станет главной российской площадкой, где будут выработаны решения по ключевым вопросам усиления национальной конкурентоспособности, сформирован перечень проектов развития для обеспечения глобальной конкурентоспособности страны, отдельных регионов, городов и компаний», — отметил Александр Усс.Свой вклад в укрепление общероссийской и краевой конкурентоспособности вносит комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», реализуемый совместно Красноярским краем, Хакасией и Тывой. Обсуждение проекта стартовало в рамках КЭФ-2018 и продолжится на форуме в этом году. За год инвестиционный портфель «Енисейской Сибири» увеличился более чем в три раза, примерно с 500 млрд до 1,8 трлн рублей, в разы возросло количество участников. Президент России Владимир Путин поддержал присвоение «Енисейской Сибири» статуса приоритетного проекта и включение его в Стратегию пространственного развития РФ.Напомним, в этом году Красноярский экономический форум пройдёт 28-30 марта. Форум проводится по инициативе правительства Российской Федерации при поддержке правительства края. Организационный комитет КЭФ возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.