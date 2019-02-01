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1 февраля 2019, 15:53



Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Три норильских школьницы стали призёрами олимпиады: девятиклассница из гимназии № 7 Юлия Мельникова и одиннадцатиклассницы из гимназии № 4 Софья Абросимова и Элеонора Шилова.

Просмотров:189 В Красноярском педагогическом университете им. В. П. Астафьева прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. В нём приняли участие 84 школьника из 9-11-х классов. Испытание прошло в один тур в письменной форме. Участникам олимпиады было предложено выполнить за пять часов задания аналитического и творческого характера.Три норильских школьницы стали призёрами олимпиады: девятиклассница из гимназии № 7 Юлия Мельникова и одиннадцатиклассницы из гимназии № 4 Софья Абросимова и Элеонора Шилова.