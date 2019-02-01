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1 февраля 2019, 16:06



Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.

В память о выпускнике на фасаде школы установлена мемориальная доска, проходит ежегодный межшкольный турнир по волейболу. Напомним, инициатором проекта стал ветеран боевых действий, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», красноярец Юрий Швыткин. В Норильске проект живёт благодаря усилиям членов Норильского местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство». «Парта Героя» предусматривает размещение на школьных партах QR-кода для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о героях. Инициатива выделяется уникальностью, современностью и доступностью, помогает узнать о героических подвигах земляков, уважать их и брать с них пример. «Боевое братство» выражает слова благодарности учащимся и педагогическому коллективу СШ № 23 за большую работу по увековечиванию памяти норильчан, погибших при защите Отечества.

Просмотров:178 Открытие «Парты Героя» имени гвардии младшего сержанта, кавалера ордена Красной Звезды Анатолия Кабанова стало одним из значимых и торжественных событий в жизни ребят и учителей этой школы. Анатолий Кабанов - выпускник школы, занимался спортом, хотел служить в ВДВ. Мечта сбылась, служба проходила в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку; в Афганистане - с ноября 1984 года. 23 мая 1985 года десантники вступили в неравный бой с моджахедами в районе города Асадабад провинции Кунар. В ходе боя младший сержант Кабанов из боевой машины пехоты уничтожил две огневые точки противника. Но при маневрировании на поле боя машина подорвались на мине. Анатолий погиб.В память о выпускнике на фасаде школы установлена мемориальная доска, проходит ежегодный межшкольный турнир по волейболу.Напомним, инициатором проекта стал ветеран боевых действий, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», красноярец Юрий Швыткин. В Норильске проект живёт благодаря усилиям членов Норильского местного отделения КРО ВООВ «Боевое братство». «Парта Героя» предусматривает размещение на школьных партах QR-кода для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о героях. Инициатива выделяется уникальностью, современностью и доступностью, помогает узнать о героических подвигах земляков, уважать их и брать с них пример.«Боевое братство» выражает слова благодарности учащимся и педагогическому коллективу СШ № 23 за большую работу по увековечиванию памяти норильчан, погибших при защите Отечества.