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1 февраля 2019, 16:38



Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает».

Благодаря соглашению, которое представители АРН заключили с краевым акционерным обществом «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», норильским предпринимателям открылись новые возможности. На XVII межрегиональном Форуме предпринимательства Сибири в Красноярске стороны договорились о сотрудничестве с целью совместного решения вопросов развития малого и среднего предпринимательства на территории Норильска, расширения доступа предпринимателей к финансовым и информационным ресурсам, повышения правовой, экономической и финансовой грамотности норильчан. Предпринимателям Норильска открылся доступ к финансовой поддержке и возможности оформления поручительства при получении кредитов в рамках государственных программ, а также содействие в поиске партнёров при выходе на межрегиональные и зарубежные рынки, сопровождение тендеров, закупок, аукционов, сообщили в АРН. За три месяца местные бизнесмены обращались за консультациями по продуктам и видам господдержки, получали помощь в вопросах кредитования и развития бизнеса. В числе норильчан, воспользовавшихся такими услугами, индивидуальный предприниматель Владимир Мотожанец, руководитель фирмы «Кузовной салон». По его словам, дополнительный рычаг оказания помощи бизнесу даст хорошие результаты. «На днях при поддержке АРН мы заключили кредитный договор с «Агентством развития бизнеса и микрокредитной компанией», что уже неплохо. Не первый год интересуемся мерами господдержки, выявляем для себя предложения по выгодным займам, которые банки не всегда могут предоставить. При содействии Агентства развития Норильска работать в этом направлении стало намного удобнее». «Мы возобновили и развиваем на территории ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает, - подчеркнул заместитель директора АРН – руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Сергей Ваганов. – С помощью агентства договоры на финансирование заключили уже несколько норильских бизнесменов, и новые заявки находятся на рассмотрении. Надеемся, такое сотрудничество поможет нашим предпринимателям не только укрепить свои позиции на рынке, но и реализовать программы развития».

Просмотров:165 Развитие бизнес-среды в Норильске - одно из направлений деятельности АРН, наряду с социокультурными и образовательными проектами, развитием городской среды и туризма. Оказывая разного рода поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, агентство стремится, в том числе, упростить работу норильских бизнесменов, наладить их взаимодействие с финансовыми организациями и экспертами из других городов.Благодаря соглашению, которое представители АРН заключили с краевым акционерным обществом «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», норильским предпринимателям открылись новые возможности. На XVII межрегиональном Форуме предпринимательства Сибири в Красноярске стороны договорились о сотрудничестве с целью совместного решения вопросов развития малого и среднего предпринимательства на территории Норильска, расширения доступа предпринимателей к финансовым и информационным ресурсам, повышения правовой, экономической и финансовой грамотности норильчан.Предпринимателям Норильска открылся доступ к финансовой поддержке и возможности оформления поручительства при получении кредитов в рамках государственных программ, а также содействие в поиске партнёров при выходе на межрегиональные и зарубежные рынки, сопровождение тендеров, закупок, аукционов, сообщили в АРН.За три месяца местные бизнесмены обращались за консультациями по продуктам и видам господдержки, получали помощь в вопросах кредитования и развития бизнеса. В числе норильчан, воспользовавшихся такими услугами, индивидуальный предприниматель Владимир Мотожанец, руководитель фирмы «Кузовной салон». По его словам, дополнительный рычаг оказания помощи бизнесу даст хорошие результаты. «На днях при поддержке АРН мы заключили кредитный договор с «Агентством развития бизнеса и микрокредитной компанией», что уже неплохо. Не первый год интересуемся мерами господдержки, выявляем для себя предложения по выгодным займам, которые банки не всегда могут предоставить. При содействии Агентства развития Норильска работать в этом направлении стало намного удобнее».«Мы возобновили и развиваем на территории ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает, - подчеркнул заместитель директора АРН – руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Сергей Ваганов. – С помощью агентства договоры на финансирование заключили уже несколько норильских бизнесменов, и новые заявки находятся на рассмотрении. Надеемся, такое сотрудничество поможет нашим предпринимателям не только укрепить свои позиции на рынке, но и реализовать программы развития».