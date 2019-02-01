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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:07 Клуб норильских мастеров «Вернисаж» подготовил новую выставку «Февральские самоцветы».
18:01 В Норильске прошли традиционные учебно-тренировочные сборы с участием руководителей городской администрации и других учреждений и предприятий города.
17:41 Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля.
17:37 Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.
17:15 Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание.
16:48 В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.
16:38 Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает».
16:06 Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.
15:53 Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
15:53 Красноярский край готовится к КЭФ-2019.
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