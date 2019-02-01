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1 февраля 2019, 16:48



В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Конкурс проводится для совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, для привлечения внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда. Заявки на участие принимаются отделом охраны труда администрации по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 29, кабинеты № 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, телефон 43-71-98, факс 43-71-99). Срок подачи заявок – до 15 марта 2019 года. Подведение итогов – до 1 апреля 2019 года. Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, бланки заявки и требования к участникам конкурса можно получить на официальном сайте администрации города Норильска - http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда», в подразделе «Конкурсы».

Просмотров:156 В городе стартует смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций, предприятий, учреждений по итогам работы за 2018 год.Конкурс проводится для совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, для привлечения внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда.Заявки на участие принимаются отделом охраны труда администрации по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 29, кабинеты № 16, 20 (e-mail: oot@norilsk-city.ru, телефон 43-71-98, факс 43-71-99).Срок подачи заявок – до 15 марта 2019 года.Подведение итогов – до 1 апреля 2019 года.Положение о порядке организации и проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, бланки заявки и требования к участникам конкурса можно получить на официальном сайте администрации города Норильска - http://www.norilsk-city.ru в разделе «Отдел охраны труда», в подразделе «Конкурсы».