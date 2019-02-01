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1 февраля 2019, 17:15



Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание.



Просмотров:142 Прокуратура Норильска сообщает, что Федеральным законом № 557-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях. Теперь в случае вовлечения несовершеннолетнего в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования на граждан будет налагаться административное наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, или обязательных работ от 20 до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрено в случае, если организация массового мероприятия не содержит уголовно наказуемого деяния.