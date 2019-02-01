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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 февраля 2019, 17:15

Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание.


Прокуратура Норильска сообщает, что Федеральным законом № 557-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях. Теперь в случае вовлечения несовершеннолетнего в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования на граждан будет налагаться административное наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, или обязательных работ от 20 до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрено в случае, если организация массового мероприятия не содержит уголовно наказуемого деяния.

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    Список новостей

 1 февраля 2019 
18:07   Клуб норильских мастеров «Вернисаж» подготовил новую выставку «Февральские самоцветы». 18:01   В Норильске прошли традиционные учебно-тренировочные сборы с участием руководителей городской администрации и других учреждений и предприятий города.
17:41   Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля. 17:37   Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.
17:15   Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание. 16:48   В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.
16:38   Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает». 16:06   Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.
15:53   Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 15:53   Красноярский край готовится к КЭФ-2019.
13:31   Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих получат единовременную материальную помощь. 11:51   Публичная библиотека объявляет конкурс литературных проектов «Северный тревелог».
11:27   На Талнахской обогатительной фабрике появится новый вид футеровки. 10:18   Сегодня начался приём заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов.

 31 января 2019 
18:27   Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем марафоне «Февраль добрых дел». 18:13   Приём граждан по личным вопросам провёл председатель Норильского горсовета, руководитель общественной приёмной местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.
17:53   В Норильске работает делегация представителей мэрии японского города Саппоро. На встрече с руководством Норильска обсуждались возможности ... 17:52   Девять норильских педагогов дали сегодня особенные открытые уроки: в городе проходит муниципальный этап общероссийского конкурса «Учитель года».
15:49   На оплату дороги из Норильска в отпуск и обратно теперь смогут рассчитывать и работники территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:15   В рамках марафона «Спешите делать добро» к Международному дню книгодарения библиотека семейного чтения объявляет благотворительную акцию. 14:00   В школе № 16 при поддержке местного отделения «Боевого братства» состоялось открытие парты Героя.
13:59   «Связь поколений в здравоохранении» - в фотоконкурсе с таким названием могут принять участие все медики-фотолюбители Красноярья. 13:49   Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
13:22   В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 12:31   «Норникель» подвёл итоги работы за 2018 год. Прокомментировал их первый вице-президент - операционный директор Сергей Дяченко.
11:46   В России заменили военные кафедры военными учебными центрами. Указ, вступающий в силу сегодня, 31 января, подписал ...

 30 января 2019 
19:55   У 50 норильских школьников есть шанс попасть в Международный детский центр «Артек» - для этого нужно победить в конкурсе «Навыки людей будущего». 18:38   С 8 февраля пассажирские перевозки по маршруту 26К Норильск - Талнах будет выполнять новый перевозчик.
17:50   В правительстве края прокомментировали предстоящую отставку министра экологии и рационального природопользования региона. 17:27   Начальник УХКЖ Норильска Евгений Войник прокомментировал повышение взносов за капремонт.
16:01   НПОПАТ информирует: с 1 февраля будет изменено расписание движения автобусов. 15:10   «Возврата к старому порядку уже не будет»: краевые депутаты обсудили реализацию «мусорной реформы».
14:42   В Норильской епархии готовятся к Сретенскому балу православной молодёжи. 14:17   На двухдневной стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация», которая прошла в Новосибирске 24-25 января, ...
12:57   В течение прошлого года цены на медикаменты по Красноярскому краю повысились на 4,5 процента, сообщает Красноярскстат. 12:52   Новые самолёты пополнят авиапарк компании NordStar уже в первом полугодии.
11:55   МФК «Норильский никель» расторг контракт с Сергеем Сытиным. 11:31   В память о недавно ушедшем норильском поэте Сергее Лузане в Норильске споёт прилетевший из Германии его друг Иван Бургарт.
10:01   В трёх случаях из 16 водители оставили место ДТП – это только с начала года. Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам, что такое поведение чревато серьёзными проблемами.

 29 января 2019 
15:48   С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр. 15:29   В продажу поступит новая партия билетов на Универсиаду в Красноярске.
15:25   С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты. 15:11   В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.
13:15   Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература». 12:54   Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.
12:42   Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул. Талнахская, 20. 10:10   Волонтёров, принявших участие в организации норильского этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, чествовали в Молодёжном центре города.

 28 января 2019 
17:05   На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872». 16:56   В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.




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