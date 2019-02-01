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1 февраля 2019, 17:37



Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.

В ближайших планах хорового ансамбля - участие в городском конкурсе «Звени, Заполярье!» и пасхальном фестивале «Пасхи свет». А в конце года «Благовест» посвятит свои выступления 25-летию Оганерской детской школы искусств.

Просмотров:129 Замечательный коллектив, который хорошо знают в Норильске по активному участию в культурной жизни города, родом из Оганерской детской школы искусств. Его создала и все годы руководит выпускница Норильского колледжа искусств педагог Юлия Галкина, которая сегодня занимается с 17 детьми, которые очень любят петь. Младшим участникам «Благовеста» десять лет, немало и старшеклассниц, которые в этом году покинут родной ансамбль. Вместе под аккомпанемент концертмейстера Жанны Прокофьевой они исполнят 15 произведений духовной, народной и классической музыки.В ближайших планах хорового ансамбля - участие в городском конкурсе «Звени, Заполярье!» и пасхальном фестивале «Пасхи свет». А в конце года «Благовест» посвятит свои выступления 25-летию Оганерской детской школы искусств.