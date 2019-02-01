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1 февраля 2019, 17:41



Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля.

За каждым образовательным учреждением закреплена определённая территория, информацию об этом можно найти на сайте учебного заведения. Родителям будущих первоклассников рекомендуют подавать заявление в школу, к которой прикреплён адрес регистрации, даже в том случае, если планируется обучаться в другой. Дело в том, что администрация учебного заведения обязана в первую очередь принимать детей по месту проживания, а потом уже – остальных желающих. Допустим, ребёнок прикреплён к 13-й школе, а родители мечтают отдать его в пятую гимназию. В этом случае целесообразно в первую очередь написать заявление в школу № 13, а уже после 1 июля отнести документы в гимназию - и при наличии свободного места его туда зачислят. Обязательно нужно известить школу о том, что ребёнок пойдёт в гимназию, чтобы заявление аннулировали. Если в гимназии свободных мест нет, ребёнку придётся обучаться в своей школе. Если же родители несут заявление в престижное учебное заведение, игнорируя прикреплённую к их адресу школу, то может случиться, что ребёнок не попадёт ни в желаемую, ни в свою школу - ему подберут место в том учреждении, где классы не набрались. Второй важный момент: первокласснику на 1 сентября должно быть не меньше шести лет шести месяцев. Если ребёнок младше, то он может пойти лишь в специализированный класс. В Норильске класс шестилеток организован в третьем лицее, в Талнахе - на базе школы № 43, в Кайеркане - в школе № 37. При написании заявления необходимо представить копию свидетельства о рождении ребёнка, копию паспорта родителя и справку о регистрации. Также школа может попросить медицинскую карту, полис и СНИЛС. Что касается программ обучения: сегодня каждая школа из утверждённого Министерством образования перечня сама выбирает линию учебников, по котором дети и будут заниматься. И набор учебников может быть разным, в зависимости от того, какой учебно-методический комплект утвердит данная школа. Ещё одна тема, затронутая Ириной Похабовой в разговоре с журналистами, - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Норильске из 24 тысяч школьников чуть больше одной тысячи - с ОВЗ. Для таких детей создаются специальные классы: класс для детей с нарушениями речи формируется в школе № 28, класс для детей с нарушениями слуха - в школе № 6. При написании заявления в первый класс родители, чьи дети признаны ПМПК ребёнком с ОВЗ, должны представить соответствующее заключение. И если в одной школе наберётся 10-15 будущих первоклассников, например, с задержкой психического развития, то будет рассматриваться вопрос об открытии специализированного класса. Если же таких ребят в каждой школе - единицы, то они будут учиться в общеобразовательном классе по адаптированной программе. И для каждого учащегося с ОВЗ разработана индивидуальная адаптированная программа, где прописываются не только знания, которые должен получить ребёнок по всем общеобразовательным предметам учебного плана, но и специалисты - логопед, психолог, дефектолог, сурдопедагог, которые должны с ним работать. - Все требования ПМПК школа обязана выполнять в полном объёме, - подчеркнула Ирина Похабова, - и школы очень стараются создать для особых ребятишек все необходимые условия. Если же вдруг у родителей возникают какие-то проблемы, то мы рекомендуем обращаться в первую очередь к директору учебного заведения, если же проблема не решается, то в управление образования. Обучение детей с интеллектуальными нарушениями ведётся в учреждении краевого подчинения - норильской школе-интернате (раньше она называлась школа восьмого вида). Приём заявлений в неё также начался сегодня.

Просмотров:143 В Норильске в этом году пойдут в школу примерно 2800 детей. О чём необходимо знать родителям будущих первоклашек, рассказала начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления образования Ирина Похабова.За каждым образовательным учреждением закреплена определённая территория, информацию об этом можно найти на сайте учебного заведения. Родителям будущих первоклассников рекомендуют подавать заявление в школу, к которой прикреплён адрес регистрации, даже в том случае, если планируется обучаться в другой. Дело в том, что администрация учебного заведения обязана в первую очередь принимать детей по месту проживания, а потом уже – остальных желающих.Допустим, ребёнок прикреплён к 13-й школе, а родители мечтают отдать его в пятую гимназию. В этом случае целесообразно в первую очередь написать заявление в школу № 13, а уже после 1 июля отнести документы в гимназию - и при наличии свободного места его туда зачислят. Обязательно нужно известить школу о том, что ребёнок пойдёт в гимназию, чтобы заявление аннулировали. Если в гимназии свободных мест нет, ребёнку придётся обучаться в своей школе.Если же родители несут заявление в престижное учебное заведение, игнорируя прикреплённую к их адресу школу, то может случиться, что ребёнок не попадёт ни в желаемую, ни в свою школу - ему подберут место в том учреждении, где классы не набрались.Второй важный момент: первокласснику на 1 сентября должно быть не меньше шести лет шести месяцев. Если ребёнок младше, то он может пойти лишь в специализированный класс. В Норильске класс шестилеток организован в третьем лицее, в Талнахе - на базе школы № 43, в Кайеркане - в школе № 37.При написании заявления необходимо представить копию свидетельства о рождении ребёнка, копию паспорта родителя и справку о регистрации. Также школа может попросить медицинскую карту, полис и СНИЛС.Что касается программ обучения: сегодня каждая школа из утверждённого Министерством образования перечня сама выбирает линию учебников, по котором дети и будут заниматься. И набор учебников может быть разным, в зависимости от того, какой учебно-методический комплект утвердит данная школа.Ещё одна тема, затронутая Ириной Похабовой в разговоре с журналистами, - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Норильске из 24 тысяч школьников чуть больше одной тысячи - с ОВЗ. Для таких детей создаются специальные классы: класс для детей с нарушениями речи формируется в школе № 28, класс для детей с нарушениями слуха - в школе № 6.При написании заявления в первый класс родители, чьи дети признаны ПМПК ребёнком с ОВЗ, должны представить соответствующее заключение. И если в одной школе наберётся 10-15 будущих первоклассников, например, с задержкой психического развития, то будет рассматриваться вопрос об открытии специализированного класса. Если же таких ребят в каждой школе - единицы, то они будут учиться в общеобразовательном классе по адаптированной программе. И для каждого учащегося с ОВЗ разработана индивидуальная адаптированная программа, где прописываются не только знания, которые должен получить ребёнок по всем общеобразовательным предметам учебного плана, но и специалисты - логопед, психолог, дефектолог, сурдопедагог, которые должны с ним работать.- Все требования ПМПК школа обязана выполнять в полном объёме, - подчеркнула Ирина Похабова, - и школы очень стараются создать для особых ребятишек все необходимые условия. Если же вдруг у родителей возникают какие-то проблемы, то мы рекомендуем обращаться в первую очередь к директору учебного заведения, если же проблема не решается, то в управление образования.Обучение детей с интеллектуальными нарушениями ведётся в учреждении краевого подчинения - норильской школе-интернате (раньше она называлась школа восьмого вида). Приём заявлений в неё также начался сегодня.