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1 февраля 2019, 18:01



В Норильске прошли традиционные учебно-тренировочные сборы с участием руководителей городской администрации и других учреждений и предприятий города.

В этот раз за оружие взялись 70 человек. Каждый из них прошёл обязательный инструктаж, и только после этого был допущен до огневой отметки. Стрелкам необходимо было попасть в мишень с дистанции 25 метров при пяти выстрелах. По словам заместителя председателя Федерации практической стрельбы Красноярского края Ирика Низамеева, как правило, лучшие результаты показывают одни и те же участники, у которых в силу должностных полномочий больше опыта обращения с оружием. «Оружие и инструкторов предоставляет наша Федерация. Стреляем мы из словацкого пистолета Grand Power К–100 калибра 9х19 миллиметров, который используем уже десять лет. Пистолет выполнен из композитных материалов, надёжный в применении, - говорит Ирик Низамеев. - Хочу особо подчеркнуть, что главное – техника безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание инструктажу и, конечно же, средствам индивидуальной защиты – специальным очкам и наушникам». По результатам стрельб среди мужчин лучший результат показал начальник ОИК-30 Александр Гуцалюк (46 очков), второе место досталось начальнику отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Норильска Андрею Завальнюку (44 очка), третьим стал начальник управлению информатизации и связи администрации Норильска Вячеслав Чалый (42 очка). Самой меткой среди женщин с результатом 43 очка оказалась начальник управления обеспечения деятельности администрации Норильска Виолетта Савицкая, немного ей уступила заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова (42 очка), замкнула призовую тройку начальник межрайонного отдела судебных приставов по городу Норильску Диана Одекова (34 очка).

Просмотров:171 Сборы, в которых оттачивается алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также меткость стрельбы из боевого оружия, проходят два раза в год. Летом участники соревнуются на стрельбище ОИК-30 из автоматического оружия, зимой – в тире Дворца спорта «Арктика» из пистолета.В этот раз за оружие взялись 70 человек. Каждый из них прошёл обязательный инструктаж, и только после этого был допущен до огневой отметки. Стрелкам необходимо было попасть в мишень с дистанции 25 метров при пяти выстрелах.По словам заместителя председателя Федерации практической стрельбы Красноярского края Ирика Низамеева, как правило, лучшие результаты показывают одни и те же участники, у которых в силу должностных полномочий больше опыта обращения с оружием.«Оружие и инструкторов предоставляет наша Федерация. Стреляем мы из словацкого пистолета Grand Power К–100 калибра 9х19 миллиметров, который используем уже десять лет. Пистолет выполнен из композитных материалов, надёжный в применении, - говорит Ирик Низамеев. - Хочу особо подчеркнуть, что главное – техника безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание инструктажу и, конечно же, средствам индивидуальной защиты – специальным очкам и наушникам».По результатам стрельб среди мужчин лучший результат показал начальник ОИК-30 Александр Гуцалюк (46 очков), второе место досталось начальнику отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Норильска Андрею Завальнюку (44 очка), третьим стал начальник управлению информатизации и связи администрации Норильска Вячеслав Чалый (42 очка). Самой меткой среди женщин с результатом 43 очка оказалась начальник управления обеспечения деятельности администрации Норильска Виолетта Савицкая, немного ей уступила заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова (42 очка), замкнула призовую тройку начальник межрайонного отдела судебных приставов по городу Норильску Диана Одекова (34 очка).