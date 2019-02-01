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1 февраля 2019, 18:07



Клуб норильских мастеров «Вернисаж» подготовил новую выставку «Февральские самоцветы».

Напомним, клубное объединение «Вернисаж» работает при Городском центре культуры на площадке Молодёжного центра. Встречи мастеров проходят по четвергам с 14 до 20 часов на 6-м этаже в 601-м кабинете. На все вопросы о его деятельности можно узнать по телефону руководителя 8-913-494-10-78.

Просмотров:125 Это традиционный февральский вернисаж народных мастеров-прикладников. Нынче 60 авторов представят около 200 разнообразных изделий - от кукол до ювелирных украшений. Зрители увидят и живописные полотна, исполненные в изостудии ГЦК «Акварели», которой, как и «Вернисажем», руководит Нина Викторовна Птицова. В выставке примут участие и представители других дружественных творческих формирований. Вернисаж состоится в выставочном зале ГЦК 2 февраля в 17.30 и продлится до 13 февраля.Напомним, клубное объединение «Вернисаж» работает при Городском центре культуры на площадке Молодёжного центра. Встречи мастеров проходят по четвергам с 14 до 20 часов на 6-м этаже в 601-м кабинете. На все вопросы о его деятельности можно узнать по телефону руководителя 8-913-494-10-78.