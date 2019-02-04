Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 февраля 2019, 10:06



7 февраля в 15.00 в Норильске пройдет первый Краеведческий диктант.

Написать диктант можно: в публичной библиотеке: Ленинский пр., 20а, телефон 46-21-01; в талнахской городской библиотеке: ул. Диксона, 9, телефон 37-20-30; в библиотеке № 1: район Кайеркан, ул. Первомайская, 42, телефон 39-09-48; в библиотеке № 10: район Кайеркан, ул. Строительная, 2а, телефон 39-44-34. Фото из архива ЦБС

Просмотров:272 Он посвящен 95-летию члена Союза писателей России Виктора Астафьева и 85-летию образования Красноярского края. Принять участие в этой сетевой акции может любой желающий. Для этого достаточно прийти в назначенный день в любую из указанных ниже библиотек. Текст известен заранее – это будет отрывок из повести Астафьева «Звездопад». Участники, которые наберут больше трёх баллов, будут награждены дипломами, остальные получат сертификаты.Написать диктант можно:в публичной библиотеке: Ленинский пр., 20а, телефон 46-21-01;в талнахской городской библиотеке: ул. Диксона, 9, телефон 37-20-30;в библиотеке № 1: район Кайеркан, ул. Первомайская, 42, телефон 39-09-48;в библиотеке № 10: район Кайеркан, ул. Строительная, 2а, телефон 39-44-34.Фото из архива ЦБС