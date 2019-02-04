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4 февраля 2019, 12:20



Почта России выпустила марки, посвящённые Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках соревнований будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В число обязательных вошли восемь видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, кёрлинг. В числе дополнительных дисциплин – спортивное ориентирование, фристайл и хоккей с мячом. Фото с сайта informnovosti.ru

Просмотров:229 На марках номиналом 40 рублей изображены логотип Универсиады-2019 и спортивные объекты Красноярска, на которых пройдут соревнования: многофункциональный комплекс «Сопка», Ледовый дворец «Кристалл Арена», стадион «Енисей» и конгресс-холл деревни Универсиады-2019. В ближайшее время они поступят в продажу, сообщает informnovosti.ru.XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках соревнований будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В число обязательных вошли восемь видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, кёрлинг. В числе дополнительных дисциплин – спортивное ориентирование, фристайл и хоккей с мячом.Фото с сайта informnovosti.ru