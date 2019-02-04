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4 февраля 2019, 12:28



Общественные пространства – ключевая тема форума «Город – это мы!», который состоится в Норильске 15 февраля.

Урбанисты и архитекторы, теоретики и практики, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Норильска и Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сел соберутся, чтобы обсудить обустройство общественных городских пространств. Дискуссия будет вестись по трём направлениям: «Городская среда» - как при непосредственном участии самих горожан наполнить городские подъезды, дворы и улицы ярким содержанием и интересными событиями; «Городская инфраструктура» - развитие территорий и сервисов, которые помогают людям встречаться и взаимодействовать друг с другом: кафе и антикафе, соседские центры и коворкинги; «Локальные пространства» - как сделать так, чтобы школа и библиотека стали дополнительным местом притяжения для горожан, помимо традиционных дома и работы. Форум «Город — это мы!» является площадкой для поиска совместных решений, в частности, помимо дискуссий, его участники в формате деловой игры «Город для меня» будут проектировать будущее и искать идеи для развития общественных пространств в родных городах. Вход на мероприятия форума свободный по предварительной регистрации. Более подробная информация: Facebook: https://www.facebook.com/NNcharity/ ВКонтакте: https://vk.com/norilsk_eto_my Напомним, форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он ежегодно проходит в Норильске и Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, а также в Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций. Каждый год около 1500 участников в каждом регионе вместе с приглашёнными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:396 Пятый форум социальных технологий «Город — это мы!», организованный «Норникелем» при поддержке городской администрации, состоится по традиции в трёх городах присутствия компании: в Норильске (15 февраля), Мончегорске (2 марта) и п. Никель (3 марта).Урбанисты и архитекторы, теоретики и практики, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Норильска и Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сел соберутся, чтобы обсудить обустройство общественных городских пространств.Дискуссия будет вестись по трём направлениям:«Городская среда» - как при непосредственном участии самих горожан наполнить городские подъезды, дворы и улицы ярким содержанием и интересными событиями;«Городская инфраструктура» - развитие территорий и сервисов, которые помогают людям встречаться и взаимодействовать друг с другом: кафе и антикафе, соседские центры и коворкинги; «Локальные пространства» - как сделать так, чтобы школа и библиотека стали дополнительным местом притяжения для горожан, помимо традиционных дома и работы.Форум «Город — это мы!» является площадкой для поиска совместных решений, в частности, помимо дискуссий, его участники в формате деловой игры «Город для меня» будут проектировать будущее и искать идеи для развития общественных пространств в родных городах.Вход на мероприятия форума свободный по предварительной регистрации. Более подробная информация:Facebook: https://www.facebook.com/NNcharity/ВКонтакте: https://vk.com/norilsk_eto_myНапомним, форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он ежегодно проходит в Норильске и Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, а также в Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций. Каждый год около 1500 участников в каждом регионе вместе с приглашёнными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.Фото Владимира Макушкина