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4 февраля 2019, 13:01



В России уменьшат размер дорожных знаков.

Если столичный опыт распространят, в регионах появятся знаки форматов 35х35 и 40х40 сантиметров, сейчас их минимальный размер составляет 60х60. Для круглых знаков по типу «Остановка запрещена» предусмотрен диаметр, равный 50 см. Эти изменения ввели в Москве с 2017 года, затем эксперимент продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Как сообщают в издании со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения, это было задумано в интересах пешеходов и не вызвало серьёзных протестов со стороны водителей. Кроме того, новые дорожные знаки оказались дешевле прежних на 40%. Инициаторы объясняли, что такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Есть и соображения удобства: малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Фото Ирины Яринской

Просмотров:228 Размер дорожных знаков по всей России планируют уменьшить почти в два раза. Такое решение обсуждают в федеральной дорожной инспекции после успешного эксперимента в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает газета «Известия».Если столичный опыт распространят, в регионах появятся знаки форматов 35х35 и 40х40 сантиметров, сейчас их минимальный размер составляет 60х60. Для круглых знаков по типу «Остановка запрещена» предусмотрен диаметр, равный 50 см. Эти изменения ввели в Москве с 2017 года, затем эксперимент продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Как сообщают в издании со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения, это было задумано в интересах пешеходов и не вызвало серьёзных протестов со стороны водителей. Кроме того, новые дорожные знаки оказались дешевле прежних на 40%.Инициаторы объясняли, что такие знаки удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Есть и соображения удобства: малые знаки можно вешать даже на дома, если на дороге не хватает места.Фото Ирины Яринской