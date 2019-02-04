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4 февраля 2019, 14:22



В Норильске продолжаются игры по мини-футболу среди любительских команд зоны «Таймыр».

Таким образом, в лиге, в которой представлены восемь коллективов, сразу две команды лидируют в турнирной таблице – «Надежда» и «Ремонтник», у которых по 25 очков, при этом у «ремонтников» на одну игру меньше. На третьем месте с 22 очками расположился «Океан». Замыкает турнирную таблицу «Медеплавильщик» - четыре очка. Во второй лиге продолжает лидировать «Мотор» (29 очков), следом идут «Механик» (25 очков) и «Туран» (17 очков). В третьей лиге первое место остаётся за «Ремонтником-2» (24 очка), вторым идёт «Олбой» (19 очков), третьим – «Спартак» (18 очков). Во второй и третьей лигах также представлены по восемь команд. Напомним, что действующим чемпионом первой лиги является «Ремонтник». В прошлом сезоне во второй лиге победу праздновал «Механик», в третьей – «Мотор». Также отметим, что по итогам розыгрыша команды, занявшие первые места во второй и третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже. Фото futnorilsk.nagradion.ru

Просмотров:221 В 11-м туре первой лиги «Норильский никель-М» в упорной борьбе уступил «Надежде» - 2:4, «Ремонтник» на удивление легко разобрался с «Океаном» - 10:5, а «Строитель» крупно обыграл «Медеплавильщика» - 7:1. Встреча между «Таймыргеофизикой» и «Арктикой» была перенесена. Кроме того, в минувшие выходные «Строитель» также провёл матч 12-го тура, в котором обыграл «Таймыргеофизику» - 6:2.Таким образом, в лиге, в которой представлены восемь коллективов, сразу две команды лидируют в турнирной таблице – «Надежда» и «Ремонтник», у которых по 25 очков, при этом у «ремонтников» на одну игру меньше. На третьем месте с 22 очками расположился «Океан». Замыкает турнирную таблицу «Медеплавильщик» - четыре очка.Во второй лиге продолжает лидировать «Мотор» (29 очков), следом идут «Механик» (25 очков) и «Туран» (17 очков). В третьей лиге первое место остаётся за «Ремонтником-2» (24 очка), вторым идёт «Олбой» (19 очков), третьим – «Спартак» (18 очков). Во второй и третьей лигах также представлены по восемь команд.Напомним, что действующим чемпионом первой лиги является «Ремонтник». В прошлом сезоне во второй лиге победу праздновал «Механик», в третьей – «Мотор». Также отметим, что по итогам розыгрыша команды, занявшие первые места во второй и третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже.Фото futnorilsk.nagradion.ru