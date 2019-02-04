Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 февраля 2019, 15:58



В Норильске начал работу сайт обратной связи с управляющими компаниями города. Специалисты уверяют: сайт оперативно проверяется, и жалобы устраняются в кратчайшие сроки.

«Новый ресурс для обращений граждан называется www.norgkh.ru. Жалобы с этого сайта УК отрабатывают быстро. Подать обращение можно в любое время. Помимо основного поля для оформления обращения на нём размещены контактные данные всех управляющих организаций города (было бы хорошо, кстати, если бы норильчане не забывали первым делом обращаться к ним, а затем уже жаловаться в контролирующие органы). На этом же портале размещены актуальные правила эксплуатации жилья, обычно вызывающие у горожан массу вопросов. Например, температурный режим в квартире или основания для обращения в аварийно-диспетчерскую службу», - пояснила она. Сегодня в службу ежемесячно приходит несколько десятков сообщений, однако по-настоящему серьёзных насчитывается не больше шести-восьми. Остальные можно назвать незначительными, но и они должны быть услышаны, уверяет Наталья Авраменко. Однако многие обращения толком не сформулированы, отчего возникает путаница: просит ли заявитель перерасчёта за некачественно оказанную услугу или только устранить возникшее неудобство? Заявители не прикладывают доказательств обращения в управляющую компанию, подтвердив тем самым её бездействие. В связи с этим доказать вину УК в суде не удаётся. Помимо жалоб на новом сайте с возникающими вопросами норильчане могут обратиться на личный приём в территориальное подразделение службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в Норильске (Ленинский пр., 1, 4-й этаж), которое является высшим органом контроля на территории. Второй вариант – выбрать муниципальный жилищный контроль, выполняющий аналогичные со службой функции (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, ул. Севастопольская, 7, второй этаж, начальник Евгений Войник). Но выбрать надо один контролирующий орган, поскольку функции их схожи, и в случае одной и той же жалобы органы по закону не могут дублировать работу друг друга.

Просмотров:240 Появление такого портала в нашем городе давно назрело, считает Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Норильчане часто обращаются с различными вопросами, нередко выбирая сторонние сайты.«Новый ресурс для обращений граждан называется www.norgkh.ru. Жалобы с этого сайта УК отрабатывают быстро. Подать обращение можно в любое время. Помимо основного поля для оформления обращения на нём размещены контактные данные всех управляющих организаций города (было бы хорошо, кстати, если бы норильчане не забывали первым делом обращаться к ним, а затем уже жаловаться в контролирующие органы). На этом же портале размещены актуальные правила эксплуатации жилья, обычно вызывающие у горожан массу вопросов. Например, температурный режим в квартире или основания для обращения в аварийно-диспетчерскую службу», - пояснила она.Сегодня в службу ежемесячно приходит несколько десятков сообщений, однако по-настоящему серьёзных насчитывается не больше шести-восьми. Остальные можно назвать незначительными, но и они должны быть услышаны, уверяет Наталья Авраменко. Однако многие обращения толком не сформулированы, отчего возникает путаница: просит ли заявитель перерасчёта за некачественно оказанную услугу или только устранить возникшее неудобство? Заявители не прикладывают доказательств обращения в управляющую компанию, подтвердив тем самым её бездействие. В связи с этим доказать вину УК в суде не удаётся.Помимо жалоб на новом сайте с возникающими вопросами норильчане могут обратиться на личный приём в территориальное подразделение службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в Норильске (Ленинский пр., 1, 4-й этаж), которое является высшим органом контроля на территории.Второй вариант – выбрать муниципальный жилищный контроль, выполняющий аналогичные со службой функции (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, ул. Севастопольская, 7, второй этаж, начальник Евгений Войник). Но выбрать надо один контролирующий орган, поскольку функции их схожи, и в случае одной и той же жалобы органы по закону не могут дублировать работу друг друга.