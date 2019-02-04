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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:57 Норильская школьница Виктория Галай стала победительницей краевой олимпиады по технологии.
17:46 14 золотых медалей привезли норильчане с открытого краевого XXV турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Крауса.
16:35 В Норильске прошла деловая игра по итогам проекта «Социальный портрет горожанина».
15:58 В Норильске начал работу сайт обратной связи с управляющими компаниями города. Специалисты уверяют: сайт оперативно проверяется, и жалобы устраняются в кратчайшие сроки.
14:22 В Норильске продолжаются игры по мини-футболу среди любительских команд зоны «Таймыр».
13:01 В России уменьшат размер дорожных знаков.
12:28 Общественные пространства – ключевая тема форума «Город – это мы!», который состоится в Норильске 15 февраля.
12:24 Норильских полицейских наградили за охрану общественного порядка.
12:20 Почта России выпустила марки, посвящённые Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.
10:06 7 февраля в 15.00 в Норильске пройдет первый Краеведческий диктант.
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