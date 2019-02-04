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4 февраля 2019, 16:35



В Норильске прошла деловая игра по итогам проекта «Социальный портрет горожанина».

1-3 февраля на форсайт-сессии собирались более 100 норильчан, которые наиболее активно проявили себя на заочном этапе проекта в интернет-опросе. Тогда ответы норильчан показали, что у Норильска есть и возможность, и ресурсы для значительного и качественного роста, а население готово активно реагировать и предлагать решения для развития своего региона. По сути, такой проект - это возможность для каждого горожанина стать участником процесса управления развитием своего города, внося свои идеи для улучшения городской среды. «Социальный портрет горожанина» проводится «Норникелем» в Красноярском крае и Мурманской области. Это аналитическое исследование на технологической платформе IT-разработчика Seendex. Путём опроса жителей указанных территорий планируется составить социальный портрет горожанина – это поможет увидеть реальное положение дел в городе. На его основе будет выработано видение развития города и его перспективы на ближайшие 10 лет. В минувшие выходные для проработки перспектив Норильска в наш город приезжали модераторы и эксперты ООО «Синдекс». Они провели с нашими активистами, общественниками и предпринимателями бизнес-игру, которая состояла из четырёх сессий, каждая длилась в среднем по 4-5 часов. Приглашённые на очный этап проекта норильчане разделились на две команды, чтобы обсудить определённый набор вопросов о прогнозе и сценариях будущего в сфере городской среды, качеству жизни населения, перспективах градообразующего предприятия: по развитию технологий и производства, уровню предоставления услуг в городе, благоустройству, медицине, образованию, экологии, культуре и т. д. Наиболее яркие идеи по улучшению жизни на территории будут использованы при формировании мастер-плана (концепции пространственного развития). Фото предоставлено Агентством развития Норильска

Просмотров:246 Напомним, еще в середине осени данный проект стартовал как необычное онлайн-исследование мнений жителей о городе и его перспективах, инициаторами которого являются «Норникель» и Агентство развития Норильска.1-3 февраля на форсайт-сессии собирались более 100 норильчан, которые наиболее активно проявили себя на заочном этапе проекта в интернет-опросе. Тогда ответы норильчан показали, что у Норильска есть и возможность, и ресурсы для значительного и качественного роста, а население готово активно реагировать и предлагать решения для развития своего региона. По сути, такой проект - это возможность для каждого горожанина стать участником процесса управления развитием своего города, внося свои идеи для улучшения городской среды.«Социальный портрет горожанина» проводится «Норникелем» в Красноярском крае и Мурманской области. Это аналитическое исследование на технологической платформе IT-разработчика Seendex. Путём опроса жителей указанных территорий планируется составить социальный портрет горожанина – это поможет увидеть реальное положение дел в городе. На его основе будет выработано видение развития города и его перспективы на ближайшие 10 лет.В минувшие выходные для проработки перспектив Норильска в наш город приезжали модераторы и эксперты ООО «Синдекс». Они провели с нашими активистами, общественниками и предпринимателями бизнес-игру, которая состояла из четырёх сессий, каждая длилась в среднем по 4-5 часов.Приглашённые на очный этап проекта норильчане разделились на две команды, чтобы обсудить определённый набор вопросов о прогнозе и сценариях будущего в сфере городской среды, качеству жизни населения, перспективах градообразующего предприятия: по развитию технологий и производства, уровню предоставления услуг в городе, благоустройству, медицине, образованию, экологии, культуре и т. д.Наиболее яркие идеи по улучшению жизни на территории будут использованы при формировании мастер-плана (концепции пространственного развития).Фото предоставлено Агентством развития Норильска