Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 февраля 2019, 17:46



14 золотых медалей привезли норильчане с открытого краевого XXV турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Крауса.

В краевую столицу выехали 57 норильских спортсменов спортивного клуба «Геркулес», а также спортшкол № 4 и 5, выступившие в четырех возрастных категориях: 2007-08, 2005-06, 2003-04 и 2001-02 г. р. Юниоры могли выполнить норматив КМС (присвоенный соревнованиям в 2012 году статус краевых позволяет боксёрам повышать спортивные разряды). Выступление норильчан тренеры оценивают как хорошее: 14 ребят завоевали первое место, шестеро – второе. Только четыре человека не пробились в финалы. - Этот турнир традиционно для нас успешен. В этом году ребята тоже постарались, - поделился Денис Дурасов, один из тренеров выступавших боксёров. – Кроме того, один из норильчан, Александр Носов (2008 г. р.) был отмечен как самый младший победитель турнира. Кроме того, Владислав Ефремов, воспитанник спортивной школы № 4 (тренер Максим Трофимов), получил приз за лучшую технику и тактику ведения боя. Уже 11 февраля боксёрам-юниорам 17-18 лет предстоит защищать честь города на первенстве края. На турнир отправятся четверо норильчан. Фото из архива спортсменов

Просмотров:171 Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Крауса проводится в Дудинке с 1996 года. Турнир проходил в три дня – в первый состоялось торжественное открытие и предварительные бои, во второй встретились участники полуфинальных схваток, в третий прошли финалы и закрытие соревнований.В краевую столицу выехали 57 норильских спортсменов спортивного клуба «Геркулес», а также спортшкол № 4 и 5, выступившие в четырех возрастных категориях: 2007-08, 2005-06, 2003-04 и 2001-02 г. р. Юниоры могли выполнить норматив КМС (присвоенный соревнованиям в 2012 году статус краевых позволяет боксёрам повышать спортивные разряды).Выступление норильчан тренеры оценивают как хорошее: 14 ребят завоевали первое место, шестеро – второе. Только четыре человека не пробились в финалы.- Этот турнир традиционно для нас успешен. В этом году ребята тоже постарались, - поделился Денис Дурасов, один из тренеров выступавших боксёров. – Кроме того, один из норильчан, Александр Носов (2008 г. р.) был отмечен как самый младший победитель турнира. Кроме того, Владислав Ефремов, воспитанник спортивной школы № 4 (тренер Максим Трофимов), получил приз за лучшую технику и тактику ведения боя.Уже 11 февраля боксёрам-юниорам 17-18 лет предстоит защищать честь города на первенстве края. На турнир отправятся четверо норильчан.Фото из архива спортсменов