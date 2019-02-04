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4 февраля 2019, 17:57



Норильская школьница Виктория Галай стала победительницей краевой олимпиады по технологии.

Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады по технологии, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Фото с портала www.krao.ru

Просмотров:178 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии приняли участие 83 ученика 9-11-х классов. Олимпиада проходила в три тура: теоретический, практический, защита проекта. В число победителей вошла норильчанка – одиннадцатиклассница из школы № 20 Виктория Галай.Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады по технологии, который пройдёт в Санкт-Петербурге.Фото с портала www.krao.ru