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5 февраля 2019, 10:13



Волонтёры оценили степень готовности деревни Универсиады-2019 к приёму гостей.

«Принять участие в тестировании деревни зимней Универсиады - 2019 мог любой желающий, заполнив специальную форму регистрации в Интернете. В течение двух дней, 1 и 2 февраля, добровольцы жили в новой Атлетической деревне, расположенной в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) на проспекте Свободный», - рассказали в дирекции Студенческих игр. Так, волонтёры на собственном опыте проверили, насколько хорошо организована система регистрации и расселения, питания и медицинского обслуживания Атлетической деревни, а также посетили учебно-тренировочный блок и ряд развлекательных локаций, которые будут работать во время соревнований для спортсменов и делегатов из разных стран. «Добровольцев условно поделили на представителей разных стран и предложили сыграть роли иностранных делегатов. Так, каждый взял с собой чемоданы и спортивный инвентарь, чтобы проверить готовность транспорта и контрольно-пропускных пунктов к работе с багажом нестандартных размеров и габаритов», - рассказали в оргкомитете. Во время тестирования волонтёры должны были говорить на иностранном языке, чтобы проверить, понимают ли их сотрудники деревни. «По легенде я была хоккеисткой из Швейцарии. Заселилась в общежитие, но якобы потеряла багаж, потом обращалась к врачу за помощью – всё для того, чтобы проверить, как сотрудники и волонтёры будут реагировать на нестандартные ситуации. При этом я постоянно общалась с окружающими на английском языке, чтобы выяснить, смогут ли они понять иностранца. В целом всё прошло хорошо. Уверена, что спортсменам зимней Универсиады - 2019 у нас очень понравится», - поделилась своими впечатлениями одна из участниц тестирования Алёна Скуратова. Как отметили в дирекции Студенческих игр, отзывы и предложения участников тестирования помогут организаторам выстроить работу спортивного городка с учётом всех возможных нюансов. Фото с сайта www.krskstate.ru

Просмотров:281 Более 600 добровольцев проверили степень готовности деревни Универсиады-2019 к приёму гостей, сообщает Interfax.«Принять участие в тестировании деревни зимней Универсиады - 2019 мог любой желающий, заполнив специальную форму регистрации в Интернете. В течение двух дней, 1 и 2 февраля, добровольцы жили в новой Атлетической деревне, расположенной в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) на проспекте Свободный», - рассказали в дирекции Студенческих игр.Так, волонтёры на собственном опыте проверили, насколько хорошо организована система регистрации и расселения, питания и медицинского обслуживания Атлетической деревни, а также посетили учебно-тренировочный блок и ряд развлекательных локаций, которые будут работать во время соревнований для спортсменов и делегатов из разных стран.«Добровольцев условно поделили на представителей разных стран и предложили сыграть роли иностранных делегатов. Так, каждый взял с собой чемоданы и спортивный инвентарь, чтобы проверить готовность транспорта и контрольно-пропускных пунктов к работе с багажом нестандартных размеров и габаритов», - рассказали в оргкомитете.Во время тестирования волонтёры должны были говорить на иностранном языке, чтобы проверить, понимают ли их сотрудники деревни.«По легенде я была хоккеисткой из Швейцарии. Заселилась в общежитие, но якобы потеряла багаж, потом обращалась к врачу за помощью – всё для того, чтобы проверить, как сотрудники и волонтёры будут реагировать на нестандартные ситуации. При этом я постоянно общалась с окружающими на английском языке, чтобы выяснить, смогут ли они понять иностранца. В целом всё прошло хорошо. Уверена, что спортсменам зимней Универсиады - 2019 у нас очень понравится», - поделилась своими впечатлениями одна из участниц тестирования Алёна Скуратова.Как отметили в дирекции Студенческих игр, отзывы и предложения участников тестирования помогут организаторам выстроить работу спортивного городка с учётом всех возможных нюансов.Фото с сайта www.krskstate.ru