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5 февраля 2019, 12:06



Дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника Отечества в феврале не будет.

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Просмотров:338 В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.