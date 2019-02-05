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5 февраля 2019, 13:03



В Норильске пройдёт открытый Кубок северных городов по волейболу среди женских команд.

Сегодня Федерация волейбола Норильска и администрация школы № 1 хотели бы возобновить забытые традиции. С 9 по 17 февраля на стадионе «Заполярник», в школе № 14 и в гимназии № 1 пройдёт открытый Кубок северных городов по волейболу среди женских команд Большого Норильска и Дудинки. В соревнованиях будут участвовать более 75 волейболисток. В состав команд войдут старшие воспитанницы школы № 1, учащиеся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, Таймырского колледжа (город Дудинка) и молодёжь физкультурно-спортивных клубов Норильска. Программа мероприятия включает в себя семь игровых дней. Торжественный парад открытия состоится 10 февраля в гимназии № 1, в спортивном зале ФОСК по адресу: ул. Талнахская, 23а. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:266 С 1975 по 1992 год Кубок северных городов был одним из масштабных и зрелищных спортивных мероприятий, его инициатором в своё время был город Игарка. Соревнования успешно проводились, привлекая большое количество участников из Норильска, Енисейска, Игарки, Дудинки и Мурманска.Сегодня Федерация волейбола Норильска и администрация школы № 1 хотели бы возобновить забытые традиции.С 9 по 17 февраля на стадионе «Заполярник», в школе № 14 и в гимназии № 1 пройдёт открытый Кубок северных городов по волейболу среди женских команд Большого Норильска и Дудинки. В соревнованиях будут участвовать более 75 волейболисток. В состав команд войдут старшие воспитанницы школы № 1, учащиеся Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, Таймырского колледжа (город Дудинка) и молодёжь физкультурно-спортивных клубов Норильска.Программа мероприятия включает в себя семь игровых дней.Торжественный парад открытия состоится 10 февраля в гимназии № 1, в спортивном зале ФОСК по адресу: ул. Талнахская, 23а.Фото Владимира Макушкина