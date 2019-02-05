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5 февраля 2019, 13:13



В Музее Норильска началась выставочная акция-марафон «Красноярская палитра», посвящённая 85-летию Красноярского края и 80-летию музейного дела в Норильске.

На фото: картина А.Климанова "Саяны"

Просмотров:264 На площадке художественной галереи весь год будут представлять творческое наследие большой плеяды художников-сибиряков. Посетители познакомятся с наиболее яркими именами красноярских и норильских мастеров, у многих из них это юбилейный год. В лекционном зале первыми выставлены работы юбиляров – двух художников-путешественников, находивших вдохновение в поездках и походах по таёжным и северным краям. 80 лет исполнилось бы Антону Довнару и 105 лет - Алексею Климанову. Открылись и юбилейные вернисажи ныне здравствующих красноярца Виктора Сачивко и известного норильского художника Валерия Костаринова, творящего в последние годы на материке. Впереди - встречи с творчеством Валерия Кудринского, Валерьяна Сергина, Сергея Форостовского, Бориса Ряузова, Анатолий Знака, Владимира Мешкова, Андрей Поздеева, Тойво Ряннеля и других известных художников-красноярцев.На фото: картина А.Климанова "Саяны"