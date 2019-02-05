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5 февраля 2019, 13:56



Два призовых места привезли норильчане с первенства Сибирского федерального округа по тхэквондо среди юниоров 16-21 года, завершившегося в Барнауле.

К сожалению, попадание в призы не позволило ребятам отобраться на первенство России. Однако Роман Ярмалюк ещё представит Норильск на этих соревнованиях, но по другой возрастной категории, 15-17 лет. Компанию ему составит Павел Романенко. Фото Ирины Яринской

Просмотров:279 Как рассказала Ирина Никуличева, тренер отделения тхэквондо спортшколы № 4, это меньше, чем она ожидала. Тем не менее она высоко оценила успех ребят - Данила Бекисова, ставшего третьим в своей весовой категории (68 кг) и Романа Ярмалюка, занявшего вторую ступень пьедестала почёта в абсолютной весовой категории.К сожалению, попадание в призы не позволило ребятам отобраться на первенство России. Однако Роман Ярмалюк ещё представит Норильск на этих соревнованиях, но по другой возрастной категории, 15-17 лет. Компанию ему составит Павел Романенко.Фото Ирины Яринской