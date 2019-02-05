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5 февраля 2019, 15:26



Росстандарт будет последовательно вносить поправки в законодательство, которые отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков.



Просмотров:276 Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава ведомства Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Недавно принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии, по которому ее поставщики обязаны сами проверять счетчики. Росстандарт будет добиваться такого же механизма учета для расхода воды, газа и тепла.