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5 февраля 2019, 15:57



Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.

По итогам первенства Александр и Али остались без призовых мест. Более успешно выступила Оксана, которая является кандидатом в мастера спорта. В весовой категории до 48 кг девушка стала бронзовым призёром. На очереди у спортсменки – первенство России среди молодёжи до 23 лет, которое 7-10 марта пройдёт в Екатеринбурге. «В Кемерове Оксане немного не хватило удачи. Но в целом я доволен её борьбой. В Екатеринбурге нас ожидают более сильные соперники, и, помимо того что мы по-прежнему будем настраиваться на победу, для нас не менее важно набраться опыта для дальнейших выступлений», - сказал тренер Данис Манашов. Фото из архива участников соревнований

Просмотров:248 Соревнования среди юниоров до 23 лет прошли в Кемерово и собрали более 170 сильнейших участников СФО. Норильскую команду представляли воспитанники спортивной школы № 5 – Оксана Паскарелова, Александр Никонов и Али Гургаев под руководством тренера Даниса Манашова.По итогам первенства Александр и Али остались без призовых мест. Более успешно выступила Оксана, которая является кандидатом в мастера спорта. В весовой категории до 48 кг девушка стала бронзовым призёром.На очереди у спортсменки – первенство России среди молодёжи до 23 лет, которое 7-10 марта пройдёт в Екатеринбурге.«В Кемерове Оксане немного не хватило удачи. Но в целом я доволен её борьбой. В Екатеринбурге нас ожидают более сильные соперники, и, помимо того что мы по-прежнему будем настраиваться на победу, для нас не менее важно набраться опыта для дальнейших выступлений», - сказал тренер Данис Манашов.Фото из архива участников соревнований