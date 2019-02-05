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Эстафета огня 2019

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5 февраля 2019, 16:01

Норильчане могут спать спокойно - количество преступлений с начала года неуклонно сокращается, с удовлетворением констатируют местные стражи порядка.


Подводя итоги января, в ходе общегородской планерки Владислав Фальченко, и. о. начальника отдела МВД России по Норильску, отметил, что в этом году не зарегистрировано ни одного разбойного нападения, стали меньше воровать и грабить. Если в январе прошлого года было зарегистрировано 165 преступлений, то в этом 137, раскрываемость составила более 70%, и это один из лучших результатов по краю.
«Особо обращаю внимание, что раскрыты практически все январские кражи кабельной продукции «Норильсктелекома», что особенно важно, поскольку эти кражи наносят вред не только предприятию, но и всем жителям города, влияют на качество связи для всех горожан. Более того, за время новогодних каникул не было ни одного сообщения из медучреждений о поступлении лиц с наркотическим отравлением» - сообщил докладчик.
Общую картину портит не сокращающееся количество мошенничеств с использованием информационных технологий. Несмотря на профилактическую работу, на все публикации в СМИ и многочисленные обращения полиции, норильчане по-прежнему готовы снять последнюю рубаху в обмен на обещания сказочной прибыли и бесплатного сыра. Из 13 зарегистрированных в январе мошенничеств 11 – переводы денежных средств «на деревню дедушке»:
- Так, например, женщина оплатила госпошлину за услуги адвоката в 80 тысяч рублей. Понятно, что деньги ушли мошенникам, потому что адвокаты не имеют право взимать госпошлину. Другой «предприимчивый» норильчанин, желая подзаработать на оборудовании для криптовалюты, перевёл 306 тысяч рублей неизвестно кому. Их землячка пошла ещё дальше, она ситуацию довела до абсурда. Желая оформить кредит, она пыталась перевести 60 тысяч на карту мошенников через «Сбербанк-онлайн». При этом, когда четыре раза Сбербанк ей заблокировал карту, она позвонила с претензиями на горячую линию банка, где ей объяснили, что таких номеров не существует, это мошенники. Но дама упорно решила довести дело до конца и по морозу, в минус 40, добралась до банкомата и всё-таки перевела деньги. А через некоторое время обратилась в полицию с заявлением, что её обманули и ограбили», - сетует полицейский.
Что касается дорожно-транспортных происшествий, то, несмотря на предупреждения сотрудников ГИБДД, неосмотрительность граждан по-прежнему становится причиной несчастий. Только в январе произошло три аварии со смертельным исходом, в одной из которых погиб ребёнок – при переходе дороги на красный свет у базы «Оль-Гуль». Нетрезвых горе-водителей с начала года задерживали 21 раз.
Дополнил картину происшествий за месяц Максим Кондратюк, и. о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Он рассказал, что с начала года в Норильске по различным причинам произошло 19 пожаров, к счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Здания, жилые дома и гаражи чаще всего горят из-за поджогов, замыканий электропроводки и неосторожного обращения с огнём. А потому норильчан ещё раз призывают к осторожности и бдительности.
На фото: Владислав Фальченко
Фото Владимира Макушкина

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