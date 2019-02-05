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5 февраля 2019, 16:36



Первый заместитель председателя Общественного совета при городской полиции проверил работу дежурной части ОМВД по Норильску.

Особое внимание было обращено на полноту и актуальность оформления информационных стендов для населения. По итогам проверки Юрий Кононченко отметил профессиональную организацию работы дежурной части отдела МВД России по Норильску, дав положительную оценку действиям сотрудников, ответственных за данное направление служебной деятельности. Фото ОМВД России по г. Норильску

Просмотров:258 Юрий Кононченко познакомился с действиями оперативного дежурного при поступлении сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, проверил соблюдение установленного порядка регистрации заявлений, побеседовал с заявителями. Жалоб на действия правоохранителей не поступило.Особое внимание было обращено на полноту и актуальность оформления информационных стендов для населения.По итогам проверки Юрий Кононченко отметил профессиональную организацию работы дежурной части отдела МВД России по Норильску, дав положительную оценку действиям сотрудников, ответственных за данное направление служебной деятельности.Фото ОМВД России по г. Норильску