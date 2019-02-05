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5 февраля 2019, 16:46

«Норильск-Дудинка-транзит» вновь мчится на помощь Владу Карасёву и дарит мальчику в день его рождения незабываемые моменты с друзьями.


Совместный проект «Норильск-Дудинка-транзит» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» и театра-студии «Белые птицы» родился в прошлом году. Тогда, чтобы помочь мальчику с атрофией мышц, была проведена совместная акция «Собирая воздух», организованная благотворительным фондом и театром-студией.
Так совпало, что дата проведения акции была назначена на 1 февраля - день рождения Влада. Организаторы решили, что как бы ни было трудно, но день рождения должен быть настоящим праздником, ярким и запоминающимся, даже несмотря на то, что сам виновник торжества в этот момент был не мобилен и находился дома.
В честь Влада в галерее театра-студии «Белые птицы» разместилась выставка работ норильского фотографа Ольги Александровой, прошёл мастер-класс по пошиву «Щедропсов» от Айсы Гайдаевой. Были творческие номера, поздравления, записанные на видео, подарки и обязательный торт. Праздник удался, а Влад «побывал» на нём, глядя на видеокадры. Позднее он признался, что ему очень помогает поддержка людей и понимание, что он не один. Ну а подарки, как и кусочек торта, мальчику передала его мама. На средства, собранные в рамках акции «Собирая воздух», были куплены аппарат искусственной вентиляции легких и аспиратор, а также другое оборудование, которое дало возможность Владу самостоятельно дышать.
В этом году 20-летний юбилей Владислав встретил в стенах Дудинского краеведческого музея. Сотрудники учреждения решили присоединиться к тандему театра-студии и благотворительного фонда, пополнив ряды партнеров в проекте «Норильск-Дудинка-транзит». На этот раз Влад по настоящему отметил свой день рождения - в кругу друзей. На праздник собралось много детей и взрослых. Была организована интереснейшая концертная программа, торт со свечами, а настроение детворе поднимали больничные клоуны из общественной организации «Снежные носики». Дудинские предприниматели предложили организаторам праздника разместить у себя на предприятиях боксы для привлечения средств.
По словам Натальи Солодовник, председателя благотворительного фонда «Территория добра», такие встречи дают колоссальный заряд позитива, они красноречивее любых слов, потому что демонстрируют правильную благотворительность, грамотное взаимодействие партнёров.
- Делая добрые дела, ты расширяешь свои границы и возможности, находишь новых единомышленников и партнёров, - говорит Наталья Солодовник.
Сейчас объявлен сбор средств на покупку специального питания для Влада Карасёва, также мальчику необходима новая маска для аппарата искусственной вентиляции лёгких (старая износилась) и пневмокровать с приводом и с противопролежневым матрасом.
Все, кто хочет помочь Владу, могут перечислять средства по реквизитам благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра»:
ИНН/КПП 2457065522 /245701001
Р/сч 40703810131160016148
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК
г. Красноярск
К/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
Находится «Территория добра» в Норильске: ул. Севастопольская, д. 4, этаж 1 (отдельный вход), помещение 3. Телефон для справок 465-333,
e-mail: fond-konovalov@rambler.ru
Сайт: www.t-dobra.ru
Фото из архива семьи Карасевых
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