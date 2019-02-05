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5 февраля 2019, 17:22



С начала года собственники жилья почти всего Норильска перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) по предоставлению коммунальных услуг.

Часть норильских домов перешли на новую схему работы ещё с октября (УК «Северный управдом») и ноября (ООО «Город» по гостинкам Кайеркана). С 1 января к ним присоединилась остальная часть города. Как рассказала Тамара Зобнева, заместитель начальника УЖКХ по экономике и финансам, переход на прямые договоры разрешил Жилищный кодекс, куда Федеральным законом от № 59-ФЗ были внесены изменения. В частности введена статья 157.2, касающаяся предоставления услуг ресурсниками и регоператорами по обращению с ТКО. В соответствии с ней исполнителем коммунальных услуг в доме может быть как управляющая компания, так и ресурсоснабжающая организация. Прямой договор с ресурсниками возможно заключить в двух случаях: если собственники жилья приняли такое решение на общем собрании, а также - если задолженность УК перед РСО равна или превышает сумму стоимости ресурсов за два месяца, и долг этот признан управляющей компанией либо решением суда. Тогда ресурсоснабжающая организация может расторгнуть договор с УК на предоставление коммунальных услуг в одностороннем порядке. - В Норильске собственниками помещений были инициированы собрания, и в большинстве домов принято решение перейти на заключение прямых договоров с РСО. Из 861 дома Норильска такое решение приняли 777. Оставшиеся 84 распределились следующим образом: жители 20 не приняли такого решения большинством голосов; еще 64, находящихся на территории УК «ТалнахБыта», и вовсе не инициировали собрания. В таком случае исполнителем остаётся управляющая компания. Закон это позволяет, - рассказала Тамара Зобнева. Она пояснила, что заключение индивидуальных договоров между РСО и каждым собственником жилья в письменной форме не требуется, достаточно принятого собранием собственников жилья решения. При этом за управляющей компанией в новой схеме сохраняется обязанность следить за состоянием общедомовых сетей, которые всегда должны быть готовы к поставке коммунальных ресурсов надлежащего качества; предоставлять поставщику ресурсов показания индивидуальных приборов учёта для начисления собственникам стоимости оказанных коммунальных услуг; контролировать качество ресурса, поставляемого в дома; оказывать диспетчерское и аварийное обслуживание; принимать от собственников обращения и жалобы. - Иными словами, УК остается единым окном, куда должны поступать все обращения жителей на качество услуг, предоставленные расчёты и так далее. Управляющая компания сама будет взаимодействовать с РСО для устранения возникающих замечаний. То есть - привлекать представителей РСО в случае той или иной жалобы не потребуется, - добавила Тамара Зобнева. Она подчеркнула, что для жителей в новой схеме ничего не изменится. Ресурсники уже заключили договор с расчётно-кассовым центром для приёма платежей от населения. Так что норильчане смогут по-прежнему в кассах РКЦ оплачивать как жилищные, так и коммунальные услуги с помощью единого платёжного документа. Впоследствии РКЦ «расщепляет» платежи, направляя средства НТЭК, МУП «КОС», регоператору по твердо-коммунальным отходам (ООО «РостТех»), а также управляющей компании. Если потребитель оплачивает квартплату онлайн, ему потребуется внести средства на лицевой счёт каждой организации самостоятельно (они указаны в платёжках). Тамара Зобнева обратила внимание на то, что ресурсоснабжающая организация теперь будет заниматься взысканием долгов по поставке ресурсов. Однако уже имеющиеся долги людей перед УК (по жилищной и коммунальной услугам) не списались, и УК продолжит вести претензионно-исковую работу по их взысканию. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:258 Исключением стали лишь территория «Талнахбыта» и некоторые дома ООО «Заполярный жилищный трест», чьи жильцы проголосовали против новой системы.Часть норильских домов перешли на новую схему работы ещё с октября (УК «Северный управдом») и ноября (ООО «Город» по гостинкам Кайеркана). С 1 января к ним присоединилась остальная часть города.Как рассказала Тамара Зобнева, заместитель начальника УЖКХ по экономике и финансам, переход на прямые договоры разрешил Жилищный кодекс, куда Федеральным законом от № 59-ФЗ были внесены изменения. В частности введена статья 157.2, касающаяся предоставления услуг ресурсниками и регоператорами по обращению с ТКО. В соответствии с ней исполнителем коммунальных услуг в доме может быть как управляющая компания, так и ресурсоснабжающая организация.Прямой договор с ресурсниками возможно заключить в двух случаях: если собственники жилья приняли такое решение на общем собрании, а также - если задолженность УК перед РСО равна или превышает сумму стоимости ресурсов за два месяца, и долг этот признан управляющей компанией либо решением суда. Тогда ресурсоснабжающая организация может расторгнуть договор с УК на предоставление коммунальных услуг в одностороннем порядке.- В Норильске собственниками помещений были инициированы собрания, и в большинстве домов принято решение перейти на заключение прямых договоров с РСО. Из 861 дома Норильска такое решение приняли 777. Оставшиеся 84 распределились следующим образом: жители 20 не приняли такого решения большинством голосов; еще 64, находящихся на территории УК «ТалнахБыта», и вовсе не инициировали собрания. В таком случае исполнителем остаётся управляющая компания. Закон это позволяет, - рассказала Тамара Зобнева.Она пояснила, что заключение индивидуальных договоров между РСО и каждым собственником жилья в письменной форме не требуется, достаточно принятого собранием собственников жилья решения. При этом за управляющей компанией в новой схеме сохраняется обязанность следить за состоянием общедомовых сетей, которые всегда должны быть готовы к поставке коммунальных ресурсов надлежащего качества; предоставлять поставщику ресурсов показания индивидуальных приборов учёта для начисления собственникам стоимости оказанных коммунальных услуг; контролировать качество ресурса, поставляемого в дома; оказывать диспетчерское и аварийное обслуживание; принимать от собственников обращения и жалобы.- Иными словами, УК остается единым окном, куда должны поступать все обращения жителей на качество услуг, предоставленные расчёты и так далее. Управляющая компания сама будет взаимодействовать с РСО для устранения возникающих замечаний. То есть - привлекать представителей РСО в случае той или иной жалобы не потребуется, - добавила Тамара Зобнева.Она подчеркнула, что для жителей в новой схеме ничего не изменится. Ресурсники уже заключили договор с расчётно-кассовым центром для приёма платежей от населения. Так что норильчане смогут по-прежнему в кассах РКЦ оплачивать как жилищные, так и коммунальные услуги с помощью единого платёжного документа. Впоследствии РКЦ «расщепляет» платежи, направляя средства НТЭК, МУП «КОС», регоператору по твердо-коммунальным отходам (ООО «РостТех»), а также управляющей компании. Если потребитель оплачивает квартплату онлайн, ему потребуется внести средства на лицевой счёт каждой организации самостоятельно (они указаны в платёжках).Тамара Зобнева обратила внимание на то, что ресурсоснабжающая организация теперь будет заниматься взысканием долгов по поставке ресурсов. Однако уже имеющиеся долги людей перед УК (по жилищной и коммунальной услугам) не списались, и УК продолжит вести претензионно-исковую работу по их взысканию.Фото Владимира Макушкина