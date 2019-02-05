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5 февраля 2019, 17:51



Норильчане завершили игры третьего тура среди юношеских команд (до 16 лет) клубов Суперлиги.

«Нашими соперниками выступили команды, которые борются за выход в финал четырех. Тем не менее ребята провели достойно все три матча, по ходу которых вели в счете. Лучшим защитником третьего тура признан наш Алексей Суриков», - отметили в тренерском штабе норильчан. Фото amfr.ru

Просмотров:404 Встречи прошли в Мытищах. Уступив сверстникам из «Новой генерации» (Сыктывкар) - 3:6, подопечные тренеров Вадима Фатеева и Николая Павлова сыграли вничью с «Ухтой» - 3:3 и «Газпром-Югрой» (Югорск) - 1:1. Таким образом, по итогам девяти игр «Норильский никель» на сегодняшний день с пятью набранными очками расположился на девятой строчке турнирной таблицы, завершив в этом сезоне выступление в юношеской Суперлиге.«Нашими соперниками выступили команды, которые борются за выход в финал четырех. Тем не менее ребята провели достойно все три матча, по ходу которых вели в счете. Лучшим защитником третьего тура признан наш Алексей Суриков», - отметили в тренерском штабе норильчан.Фото amfr.ru